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لبنان

مفرزة استقصاء الشمال تمكنت من إزالة 24,750 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد

Lebanon 24
20-10-2026 | 09:05
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مفرزة استقصاء الشمال تمكنت من إزالة 24,750 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد
مفرزة استقصاء الشمال تمكنت من إزالة 24,750 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد photos 0
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 تمكّنت مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي، في إنجاز ميداني جديد ضمن جهود مكافحة الصيد الجائر، بالتعاون الميداني والمعلوماتي مع فريق العمليات المشتركة لوحدة مكافحة الصيد الجائر (APU)، التابعة لمركز الشرق الأوسط للصيد المستدام ومكافحة الصيد الجائر (MECSHAP) ومنظمة كابس الدولية لمكافحة إبادة الطيور (CABS)، من إزالة 24,750 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد في شمال لبنان، خلال أربع ساعات فقط.
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ونفّذت العملية بالتنسيق مع رئيس غرفة القيادة والتحكم في منطقة لبنان الشمالي ورئيس مفرزة استقصاء الشمال، إلى جانب ضباط المفرزة.

وتكتسب العملية أهمية خاصة نظرًا إلى كثافة الشباك وانتشارها بين البساتين، فضلًا عن ارتفاعها الكبير، ما جعل إزالتها تتطلب جهدًا ميدانيًا مكثفًا.

ويأتي هذا الإنجاز عقب العملية الواسعة التي نفذت بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع في قوى الأمن الداخلي، وأسفرت عن إزالة 38,280 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد في البقاع الشمالي خلال ثلاثة أيام.

وبذلك، يرتفع مجموع الشباك التي أُزيلت خلال العمليتين إلى 63,030 مترًا مربعًا، في حصيلة تعكس مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفريق وحدة مكافحة الصيد الجائر، بهدف حماية الطيور والطبيعة في لبنان.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام

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