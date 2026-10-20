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لبنان

الاعلان عن منحة بـ10 ملايين دولار للعاملين في "الميدل ايست".. الحوت: استمرارية العمل مضمونة رغم الظروف

Lebanon 24
20-10-2026 | 09:17
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الاعلان عن منحة بـ10 ملايين دولار للعاملين في الميدل ايست.. الحوت: استمرارية العمل مضمونة رغم الظروف
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أعلن رئيس مجلس إدارة مديرعام شركة "طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت تخصيص 10 ملايين دولار أميركي منحة تقدير ووفاء لنحو 5 آلاف عامل وموظف في الشركة والشركات التابعة لها، إضافة إلى العاملين لدى مورّدي الخدمات، تقديرا لجهودهم وعطاءاتهم.
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جاء ذلك خلال لقاء برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر والمدير العام للصندوق محمد كركي، رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والجوية العاملة في المطار: نقابة المضيفين الجويين، نقابة مستخدمي وعمال شركة "طيران الشرق الأوسط" والشركات التابعة، اتحاد النقل الجوي اللبناني ونقابة مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

الحوت 

وأكد الحوت أن "المكافآت ستشمل مختلف الفئات الوظيفية"، مشددا على "استمرار الشركة في تقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية".

وطمأن الحوت العاملين أن "استمرارية العمل ستبقى مضمونة مهما تطورت الظروف الجيوسياسية في المنطقة".

حيدر

من جهته، حيا وزير العمل إدارة الشركة والعاملين فيها، موجها "تحية خاصة إلى الطيارين والمضيفين وموظفي الأرض، الذين أسهموا في إبقاء لبنان على صلة بالعالم الخارجي في مرحلة بالغة الصعوبة".

واعتبر أن "قرار الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية، رغم الظروف الاستثنائية، شكل عاملا أساسيا في الحفاظ على حضور لبنان على خريطة التواصل الدولي"، مشيدا بـ"شجاعة العاملين وصمودهم وبالدور الذي أدّته الشركة خلال المرحلة الماضية".

ورأى أن "تخصيص عشرة ملايين دولار للتقديمات الاجتماعية يشكل خطوة مهمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة"، لافتا إلى "دقة النقاشات المتعلقة بالأجور والمساعدات والتقديمات في القطاع الخاص".

شقير 

أما رئيس الهيئات الاقتصادية فشكر الحوت، معتبرا أن "المبادرة تشكل خبرا إيجابيا في بداية الأسبوع، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى خطوات عملية تخفف من وطأة الأوضاع المعيشية". ودعا "المؤسسات التي تسمح إمكاناتها بذلك إلى تقديم مساعدات اجتماعية للعاملين فيها، اقتداءً بما قامت به شركة طيران الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "الشركة حظيت بتقدير واسع لما أظهرته من قدرة على الاستمرار في أصعب الظروف".

وأشاد شقير بقيادة الحوت، مشيرا إلى "حضوره الشخصي في مواجهة التحديات ومشاركته العاملين ظروف العمل والسفر"، معتبرا أن "ما حققته الشركة يعكس أهمية القيادة القادرة على تحمّل المسؤولية وتعزيز ثقة الموظفين بمؤسستهم".

كركي 

بدوره، شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن "المبادرة تدعم حقوق العاملين وقدرتهم الشرائية، بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية"، مؤكدا "أهميتها في تقدير جهود الموظفين وتعزيز الاستقرار الوظيفي والشراكة بين الإدارة والعاملين".

الأسمر 

وأثنى رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس مجلس ادارة الضمان على دور الحوت وعلى "التطور الذي تشهده الشركة على المستويين المؤسسي والإنساني". وحيا دور النقابات والعاملين في القطاع الجوي في "تحقيق تحسينات على الرواتب والتعويضات والتقديمات".

ووجه "تحية تقدير" إلى جميع العاملين في مكاتب المطار، مشيدا بـ"جهودهم وتفانيهم"، مؤكدا على "وفاء السيد محمد الحوت والتزامه الدائم بالوعود وتنفيذ الكلمة التي يعطيها وهي من الصفات التي تعكس الثقة والمسؤولية في العمل".

سليمان 

وأثنى نقيب المضيفين الجويين في شركة "طيران الشرق الأوسط" سيمون سليمان على المبادرة، مؤكدا "حرص النقابة على الحفاظ على علاقة إيجابية بين الإدارة والنقابة مما يشكل أساسا لحماية مصالح الموظفين ومستقبلهم الوظيفي".

جابر 

من جهته، أعرب رئيس نقابة موظفي الأرض في الشركة جهاد جابر، باسم المجلس التنفيذي للنقابة، عن شكره وتقديره للحوت وأعضاء مجلس الإدارة، معتبرا أن "مكافأة الوفاء والتقدير تجسّد الاعتراف بجهود العاملين وتضحياتهم".

وأشار إلى أن "المبادرة تأتي في سياق خطوات سابقة لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وقد شملت تعديلات على سلم الرتب وزيادات على الرواتب وتحسينات في التقديمات الطبية والاجتماعية، إلى جانب زيادة قيمة المنح التعليمية ومبادرات أخرى لدعم الموظفين وعائلاتهم".

وقال: "لا بد من التوقف عند بعض الأصوات التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة. ونقول بكل وضوح، أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالخطوات الإيجابية التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الحوت، وتقدير الجهود البنّاءة التي يبذلها، رغم كل الظروف والتحديات التي تمرّ بها الشركة، بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة. وستبقى مصلحة الشركة وسمعتها وكرامة موظفيها فوق كل اعتبار".

محسن 

كذلك، أشاد رئيس اتحاد النقل الجوي علي محسن بالمبادرة، مثنيا على دور الحوت في "إنقاذ الشركة وتعزيز قدرتها على الاستمرار منذ توليه الإدارة"، لافتا إلى أن "الخطة الإنقاذية والإصلاحية التي اعتمدتها الإدارة أظهرت نتائج إيجابية"، مشيرا إلى أن "الشركة حافظت على دفع الرواتب واستمرار التقديمات حتى في أصعب الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان".

حيدر حيدر 

وأكد رئيس نقابة عمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت حيدر حيدر أن "الحفاظ على شركة بحجم طيران الشرق الأوسط واستمرارها في تحقيق الإنجازات يتطلبان قيادة حكيمة وإرادة صلبة".
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