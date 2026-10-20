تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ديون المؤسسات تُقَسَّط... فمتى تُصرف تعويضات الموظفين؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
20-10-2026 | 09:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ديون المؤسسات تُقَسَّط... فمتى تُصرف تعويضات الموظفين؟
ديون المؤسسات تُقَسَّط... فمتى تُصرف تعويضات الموظفين؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أتاحت الإجراءات الجديدة في الضمان الاجتماعي تقسيط ديون مستحقة حتى نهاية 2025 على خمس سنوات، بفائدة سنوية تبلغ 5%، مع تخفيض 85% من فوائد تسويات نهاية الخدمة وزيادات التأخير المشمولة بالمعالجة. الهدف المعلن هو تسهيل تسديد المؤسسات مستحقاتها. لكن مصادر نقابية أثارت شكوى تضع أمام هذه التسهيلات اختباراً أساسياً: هل تتحرك ملفات تعويضات الموظفين بالتوازي مع تسوية ديون الشركات؟
Advertisement
وبحسب مصادر نقابية تحدثت لـ"لبنان24" فإن تعويضات لمضمونين تُحجز بسبب عدم تسديد أصحاب العمل مبالغ التسويات المتوجبة عليهم. وبحسب هذه الشكوى، يصبح الموظف مرتبطاً بالتزام مالي على مؤسسته السابقة، رغم أنه لا يملك قرار التسديد ولا أدوات تحصيل الأموال منها.
هنا تقع الكلفة المباشرة للتعطيل، فالعامل ينتظر مبلغاً مستحقاً بعد انتهاء خدمته، بينما يتوقف تقدّم ملفه على إجراءات بين المؤسسة والضمان. وكل تأخير يؤجل قدرته على استخدام التعويض، سواء للمعيشة أو العلاج أو تسديد التزامات مالية.
وتُظهر متابعة ملف موظفي الخليوي أن الحل القانوني يمر بمراحل قبل وصول الأموال إلى المستفيدين. ففي تموز، بحث الضمان مع إدارتي "ألفا" و"تاتش"دفع التعويضات وتسديد مبالغ التسوية. وبعد نشر قانون التقسيط، طالبت نقابة الخليوي بالإسراع في الصرف، ثم عادت في آب للمطالبة بوضع الآليات اللازمة لإنجاز الملفات. هذا التسلسل يبيّن المسافة بين إقرار التسهيلات وتنفيذها، من دون أن يثبت وحده الوضع الحالي لكل ملف، بحسب المصادر النقابية.
المسألة إذاً تتعلق بكيفية توزيع عبء التحصيل، فهل يلاحق الضمان المؤسسة مع تأمين مستحقات العامل، أم يبقى التعويض معلّقاً إلى أن تسدد؟ الشكوى النقابية تضع هذا الخيار أمام الصندوق. ونجاح معالجة الديون يُقاس أيضاً بوصول التعويضات إلى أصحابها، لا بعدد المؤسسات التي استفادت من التقسيط وحده.
 
مواضيع ذات صلة
السفير المغربي في الولايات المتحدة: لدينا مؤسسات قوية مبنية على أسس ديمقراطية وللمرأة دور كبير
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي اطلع من وفد موظفي الخلوي على مطالبه ومسألة التعويضات
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون مُقابل... منازل في تصرّف الجنوبيين
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بلوغ سعر صفيحة البنزين 31 دولارا.. طليس دعا الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق وصرف تعويضات السائقين
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

لبنان24

التزام

الكلف

بيت أ

العلا

تموز

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
13:57 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24