تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل "الأمير الوهمي"

Lebanon 24
20-10-2026 | 09:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل الأمير الوهمي
خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل الأمير الوهمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

غادر الشيخ خلدون عريمط السجن بعد توقيف دام نحو تسعة أشهر، تنفيذاً لقرار تخلية سبيل من دون كفالة أصدرته، الاثنين، محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي.

كما أُخلي سبيل مصطفى الحسيان، المعروف بلقب "الأمير الوهمي أبو عمر".

وقال المحامي أيمن جزيني، الوكيل القانوني لعريمط، إن موكله والحسيان يستفيدان من قانون العفو العام، إلا أن المحكمة لم تبتّ بعد بطلبات الاستفادة من القانون، في انتظار آلية يصدرها مجلس القضاء الأعلى لتحديد كيفية تطبيق بنوده.

Advertisement
عريمط و&quot;الأمير الوهمي أبو عمر&quot; خارج السجن.. إليكم التفاصيل

 
 
مواضيع ذات صلة
محكمة الجنايات في بيروت توافق على إخلاء سبيل الشيخ خلدون عريمط
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء سبيل مواطن كان قد دخل إلى بلدة الخيام المحتلّة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. استقبال حاشد لـ"دكتور فود" في بلدته رحبة العكارية بعد إخلاء سبيله
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"سلام وهمي" في لبنان؟ هذا ما قيلَ عن "نموذج عرفات"
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى

قانون العفو العام

محكمة الجنايات

مجلس القضاء

خلدون عريمط

قانون العفو

أيمن جزيني

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
13:57 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24