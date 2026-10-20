خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل "الأمير الوهمي"

غادر الشيخ السجن بعد توقيف دام نحو تسعة أشهر، تنفيذاً لقرار تخلية سبيل من دون كفالة أصدرته، الاثنين، في برئاسة القاضي بلال ضناوي.

كما أُخلي سبيل مصطفى الحسيان، المعروف بلقب "الأمير الوهمي ".

وقال المحامي ، الوكيل القانوني لعريمط، إن موكله والحسيان يستفيدان من ، إلا أن المحكمة لم تبتّ بعد بطلبات الاستفادة من القانون، في انتظار آلية يصدرها لتحديد كيفية تطبيق بنوده.