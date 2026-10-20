خلدون عريمط يغادر السجن بعد تسعة أشهر.. وإخلاء سبيل "الأمير الوهمي"

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غادر الشيخ خلدون عريمط السجن بعد توقيف دام نحو تسعة أشهر، تنفيذاً لقرار تخلية سبيل من دون كفالة أصدرته، الاثنين، محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي.
كما أُخلي سبيل مصطفى الحسيان، المعروف بلقب "الأمير الوهمي أبو عمر".
وقال المحامي أيمن جزيني، الوكيل القانوني لعريمط، إن موكله والحسيان يستفيدان من قانون العفو العام، إلا أن المحكمة لم تبتّ بعد بطلبات الاستفادة من القانون، في انتظار آلية يصدرها مجلس القضاء الأعلى لتحديد كيفية تطبيق بنوده.