كرامي استقبلت وفدا من مجلس أمناء ثانوية البروفسور منير ابوعسلي الرسمية في زحلة وآخر من مقاصد بيروت

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إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من مجلس أمناء ثانوية البروفسور منير ابو عسلي الرسمية في ، برئاسة المهندس موسى فريجي وحضور المحامي يوسف الفرعوني ،المحامية غادة فريحة (المستشارة القانونية) ، الدكتور ميشال أبو عبود ( امين لجنة التواصل والأعلام ) ، الاستاذ سليم أيماز ( امين لجنة الدعم ) ، والدكتور عماد بعقليني ( امين لجنة التطوير والأكاديمي ) ، والبروفسور منير ابو عسلي ، في حضور للتربية فادي يرق ومدير التعليم الثانوي الاستاذ خالد فايد .وتسلمت من المجلس تقريرا تضمن ٣٤ إنجازا ومبادرة تمحورت حول دعم المتعلمين ماديا ، ومضاعفة عددهم ، تجهيز الثانوية وصيانتها ، التطوير التربوي والتقني ، دعم الهيئتين الإدارية والتعليمية، انخراط الثانوية في شبكات المؤسسات الوطنية والدولية .ووضع الوفد كرامي في أجواء استراتيجية تطوير الأداء في الثانوية ٢٠٢٦/٢٠٢٨ ، وتأليف سبع لجان تعمل على التطوير الأكاديمي والتربوي ، تفعيل النشاطات اللاصفية ، تأمين التوأمة، التواصل والإعلام ، العلاقات العامة ، الدعم المالي والتواصل مع قدامى الثانوية .وأثنت كرامي على "الجهود التي يبذلها المجلس واعتبرت هذه التجربة نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية التي تسهم باحتضان التعليم الرسمي وتطويره".المقاصدثم استقبلت الوزيرة كرامي وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في برئاسة المهندسة ديانا طبارة على رأس وفد، ورافقهم الرئيس الجديد المقترح لجامعة المقاصد الدكتور غدير العلايلي، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، وتم التعرف إلى الرئيس الجديد للجامعة وكان عرض لرؤية الجامعة وخطط تطوير كلياتها وإداراتها.