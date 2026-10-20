رواتب موظفي مستشفيات الجنوب.. تطمينات من وزير الصحة

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أكد العامة ركان ناصر الدين استمرار تأمين رواتب العاملين في الجنوبية، ولا سيما مستشفيات ومرجعيون وبنت ، إلى حين إعادة افتتاحها واستئناف عملها.وجاء موقف ناصر الدين خلال اجتماعه مع الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، بحضور المستشفيات والمستوصفات في الوزارة هشام فواز، حيث جرى البحث في المطالب الوظيفية والمالية للعاملين.وأوضح ناصر الدين أنه يتابع مع تسريع صرف مستحقات المستشفيات الحكومية المحوّلة إلى ، بما يضمن انتظام دفع الرواتب، مشيراً إلى إعداد مشروع بالتعاون مع لمعالجة أوضاع المتعاقدين والمياومين وفق الأصول القانونية.وتناول الاجتماع مطالب توحيد معايير الرواتب والتعويضات والمساعدات بين المستشفيات الحكومية، وتأمين تقديمات اجتماعية تشمل المنح المدرسية وطبابة الأسنان، إلى جانب التغطية الصحية الكاملة للموظفين وعائلاتهم.كما بحث المجتمعون معالجة الديون المتراكمة على المستشفيات لمؤسسة ، ووضع معايير عادلة للتدرج والترفيع الوظيفي.واتُّفق على متابعة الملفات المطلبية من خلال لجنة مصغّرة تجتمع في خلال الأسبوع، فيما شددت الهيئة التأسيسية للنقابة على ضرورة ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرارية المستشفيات الحكومية.