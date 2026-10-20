تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلامة من أربيل: لتعزيز التبادل الثقافي مع لبنان

Lebanon 24
20-10-2026 | 11:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلامة من أربيل: لتعزيز التبادل الثقافي مع لبنان
سلامة من أربيل: لتعزيز التبادل الثقافي مع لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا وزير الثقافة غسان سلامة إلى تعزيز التعاون الثقافي بين بيروت وأربيل، وتشجيع مشاركة الناشرين اللبنانيين والأكراد في معارض الكتاب الدولية.
Advertisement

وجاء موقف سلامة لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي للمشاركة في افتتاح النسخة الثامنة عشرة من معرض أربيل الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها الأربعاء.

وأكد سلامة أهمية الكتاب في ظل التطور التكنولوجي، معتبراً أن القراءة المتقطعة التي فرضتها التكنولوجيا تؤثر في قدرة الأطفال على التركيز، مشدداً على ضرورة التمسك بالكتاب بوصفه وسيلة أساسية لتنمية القدرات الذهنية.

وأشار إلى أن لبنان بلد رائد في قطاع النشر، مؤكداً حرصه على دعم الناشرين اللبنانيين ومشاركتهم في المعارض الدولية، لما تؤديه من دور في تعزيز التواصل بين الشعوب.

وفي ما يتعلق باللغة الكردية، شدد سلامة على أن الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير، بما فيها استخدام اللغات المختلفة، مؤكداً احترام التنوع اللغوي والثقافي في لبنان.
مواضيع ذات صلة
سلامة ونظيره السوري بحثا في تعزيز التعاون الثقافي والآثاري بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة بحث مع السفير الروسي في العلاقات الثقافية
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة زار موقع شحيم الأثري برفقة الحجار: سنقف بجانب البلدية في كل مشروع يعزز الحياة الثقافية
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال لقائه بزشكيان وعراقجي: لا يريد لبنان أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدستور اللبناني

المعارض الدولية

وزير الثقافة

غسان سلامة

الكردية

الأكراد

الدستور

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
13:57 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24