سلامة من أربيل: لتعزيز التبادل الثقافي مع لبنان

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دعا إلى تعزيز التعاون الثقافي بين وأربيل، وتشجيع مشاركة الناشرين اللبنانيين والأكراد في معارض الكتاب الدولية.وجاء موقف سلامة لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي للمشاركة في افتتاح النسخة الثامنة عشرة من معرض أربيل الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها الأربعاء.وأكد سلامة أهمية الكتاب في ظل التطور التكنولوجي، معتبراً أن القراءة المتقطعة التي فرضتها التكنولوجيا تؤثر في قدرة الأطفال على التركيز، مشدداً على ضرورة التمسك بالكتاب بوصفه وسيلة أساسية لتنمية القدرات الذهنية.وأشار إلى أن بلد رائد في قطاع النشر، مؤكداً حرصه على دعم الناشرين اللبنانيين ومشاركتهم في ، لما تؤديه من دور في تعزيز التواصل بين الشعوب.وفي ما يتعلق باللغة ، شدد سلامة على أن يكفل حرية التعبير، بما فيها استخدام اللغات المختلفة، مؤكداً احترام التنوع اللغوي والثقافي في لبنان.