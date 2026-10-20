‎ المستجدات السياسية بين رئيس حزب الكتائب والأمين العام لجامعة الدول العربية

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‎التقى رئيس الجميّل لجامعة نبيل فهمي، وجرى البحث في المستجدات السياسية على الساحتين والعربية في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه والمنطقة وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.وحضر اللقاء عضو كتلة النيابية النائب أديب عبد المسيح ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.‎كما تناول البحث أهمية الدور الذي تضطلع به في مواكبة اللبنانية وتعزيز التضامن العربي الى جانب توفير الدعم اللازم للبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين اللبنانية والمؤسسات العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.‎وتطرّق اللقاء كذلك إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على لبنان وما يفرضه ذلك من ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.‎ويأتي هذا اللقاء في إطار أهمية التشاور بشأن القضايا الوطنية والعربية، وتأكيد الحاجة إلى مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز العلاقات العربية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.