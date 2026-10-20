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لبنان

‎ المستجدات السياسية بين رئيس حزب الكتائب والأمين العام لجامعة الدول العربية

Lebanon 24
20-10-2026 | 12:04
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‎ المستجدات السياسية بين رئيس حزب الكتائب والأمين العام لجامعة الدول العربية
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‎التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وجرى البحث في المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والعربية في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه لبنان والمنطقة وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
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وحضر اللقاء عضو كتلة الكتائب النيابية النائب أديب عبد المسيح ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله. 

‎كما تناول البحث أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في مواكبة القضايا اللبنانية وتعزيز التضامن العربي الى جانب توفير الدعم اللازم للبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية اللبنانية والمؤسسات العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

‎وتطرّق اللقاء كذلك إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على لبنان وما يفرضه ذلك من ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

‎ويأتي هذا اللقاء في إطار أهمية التشاور بشأن القضايا الوطنية والعربية، وتأكيد الحاجة إلى مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز العلاقات العربية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
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