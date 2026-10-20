الحجار كشف عن خدمة جديدة للبنانيين في الخارج.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أطلق والبلديات أحمد الحجار، من السفارة في قطر، خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر، بحضور السفير اللبناني بلال قبلان ووفد من الأمن العام اللبناني وأعضاء البعثة الدبلوماسية.وأكد الحجار أن الخدمة ستُعمّم تدريجياً على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم، بالتنسيق مع ، لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، بعد إطلاقها سابقاً في الكويت وباريس وديترويت وواشنطن.وخلال لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في قطر، تطرق الحجار إلى الأوضاع في ، مشيراً إلى أن استمرار والاعتداءات اليومية على الجنوب يفرض تحديات كبيرة، مؤكداً عزم بسط سلطتها على كامل أراضيها وتهيئة الظروف لعودة إلى بلداتهم.وشدد على ضرورة توفير الظروف التي تشجع اللبنانيين في الخارج على العودة والمساهمة في النهوض الاقتصادي.وفي ما يتعلق بالملف الجنوبي، أكد الحجار أن الدولة اختارت المضي في مسار المفاوضات بمساعدة الأميركية، رغم صعوبته وتعقيداته، قائلاً: "نحن ندرك أن هذا المسار شائك وصعب، لكن علينا بذل كل جهد ممكن لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال".