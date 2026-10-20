الحجار كشف عن خدمة جديدة للبنانيين في الخارج.. إليكم التفاصيل

أطلق وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار، من السفارة اللبنانية
في قطر، خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر، بحضور السفير اللبناني بلال قبلان ووفد من الأمن العام اللبناني وأعضاء البعثة الدبلوماسية.
وأكد الحجار أن الخدمة ستُعمّم تدريجياً على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين
، لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، بعد إطلاقها سابقاً في الكويت وباريس وديترويت وواشنطن.
وخلال لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في قطر، تطرق الحجار إلى الأوضاع في لبنان
، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي
والاعتداءات اليومية على الجنوب يفرض تحديات كبيرة، مؤكداً عزم الدولة على
بسط سلطتها على كامل أراضيها وتهيئة الظروف لعودة النازحين
إلى بلداتهم.
وشدد على ضرورة توفير الظروف التي تشجع اللبنانيين في الخارج على العودة والمساهمة في النهوض الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالملف الجنوبي، أكد الحجار أن الدولة اختارت المضي في مسار المفاوضات بمساعدة الولايات المتحدة
الأميركية، رغم صعوبته وتعقيداته، قائلاً: "نحن ندرك أن هذا المسار شائك وصعب، لكن علينا بذل كل جهد ممكن لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال".