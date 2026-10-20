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لبنان

سلسلة لقاءات في اليرزة وتأكيد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
20-10-2026 | 13:28
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سلسلة لقاءات في اليرزة وتأكيد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة رئيسة قسم مرفق السلام الأوروبي Dorota Suliga وسفيرة الاتحاد الأوروبي Sandra De Waele مع وفد مرافق. تناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، في ظل مواصلة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية.
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خلال اللقاء، أكّدت السيدة Suliga والسفيرة De Waele عزم الاتحاد على زيادة الدعم للمؤسسة العسكرية خلال العام القادم. كما ثمّن العماد هيكل دعم الاتحاد الأوروبي للجيش بخاصة خلال المرحلة الراهنة.
كذلك استقبل السفير المصري في لبنان تميم خلاف في زيارة تعارف بمناسبة تسلّمه مهامه في لبنان. خلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. كما أعرب السفير المصري عن أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره.
ثمّ استقبل العماد هيكل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault، وتم بحث التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة.
بعدها استقبل النائب بلال عبد الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. وأكد النائب عبد الله أنّ المؤسسة العسكرية هي الضامن للوحدة الوطنية.
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