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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"الجنوب يتربع دوما في صدر المشهد ليس اليوم فقط لأنه كان مسرحا لاعتداءات إسرائيلية جديدة ولا لأنه محور تهديدات آخرها على لسان بنيامين نتنياهو بل أيضا من زاوية حضوره في جولة التفاوض العسكري المنعقدة في تامبا الأميركية.الجولة التي تستمر يومين ستكون تقنية ولا يعول عليها ابدا في ظل الطروحات العدوانية لوفد جيش الإحتلال.واللافت للإنتباه أن العدو استبق الإجتماع على مستوى فرق العمل برسائل ضغط استهدفت الجيش اللبناني من خلال اتهامه بعدم التحرك جديا بعد إبلاغه بوجود بنية عسكرية لحزب الله في إحدى البلدات الجنوبية كفرا.وإلى إحدى البلدات الجنوبية زوطر الغربية المشمولة بالمنطقة التجريبية وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي قبل أن يلتقي قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة الجيش اللبناني في صور.وفيما أشار قائد القطاع إلى استمرار الإعتداءات على الرغم من الإتفاقات مؤكدا ضرورة التحرك العربي للدفع نحو الإلتزام الفعلي بوقف إطلاق النار والإنسحاب شدد الأمين العام على وقوف جامعة العرب إلى جانب متحدثا عن مساع لإلزام العدو بالإنسحاب من الجنوب.وأما في العاصمة فكان العنوان الأبرز برلمانيا إذ عقد مجلس النواب جلسة سلسة خصصت لتجديد مطبخه التشريعي على أميني السر والمفوضين الثلاثة واللجان.وسادرت العملية التشريعية أجواء تزكية وتوافق مع بعض التبديلات الطفيفة على مستوى أعضاء اللجان.خارج لبنان برزت المعلومات التي كشفت عن زيارة سرية لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث لكيان الإحتلال حيث اجتمع مع نتنياهو لمدة ساعتين على مسافة أسبوع واحد من الإنتخابات الإسرائيلية التي حصل فيها رئيس وزراء العدو مسبقا على دعم واضح وفاضح من الرئيس الأميركي.وجاءت الزيارة السرية على إيقاع تهديدات لإيران سواء من واشنطن أو من تل أبيب.وبين الزيارتين إعلان إيراني أن الرد الأميركي على مقترح الفتح المشروط لمضيق هرمز خلال سبعة أيام ناقص وغير كاف.وفي زاوية أخرى من المشهد الإقليمي دخلت عملية فجر اليمن ضد حركة أنصار الله أسبوعها الثالث من دون ظهور أي توجهات نحو حلول سياسية للأزمة.مقدمة الـ"أم تي في"على وقع محادثات تامبا: اسرائيل تتهم وتهدد!الاتهام للجيش اللبناني، ومصدره الجيش الاسرائيلي. فاسرائيل اعتبرت ان لبنان لم يتمكن من تنفيذ تعهدات قطعت لازالة الوسائل القتالية والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله من جنوب لبنان.الاتهام خطر، وخصوصا انه معزز بالوقائع والتواريخ. وقد رد عليه الجيش اللبناني قبل قليل ببيان مفصل. لكن يبقى سؤال: لماذا تتهم اسرائيل الجيش اللبناني؟وفي هذا الوقت بالذات؟في التهديدات، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي انه بحث مع الرئيس اهمية القضاء على النظام الايراني، وان هذا الامر يعني بالنسبة اليه القضاء على .بالتوازي، أكد وزير الدفاع الاسرائيلي مرة جديدة ان اسرائيل لن تنسحب من المنطقة الامنية التي احتلتها حتى يتم نزع سلاح الحزب في كل انحاء لبنان، كما وأعلن يسرائيل كاتس أن اسرائيل مستعدة للتحرك نحو النبطية والليطاني ليصبحا جزءا دائما من المنطقة الامنية لاسرائيل.هذا في لبنان.وأما في الاميركية فمحادثات تامبا بدأت في يومها الاول.ووفق المعلومات فان الحديث تركز حول المناطق التجريبية وما حققته حتى الان، والعقبات والصعاب التي تعترضها.وأما غدا الاربعاء فان البحث سيتركز حول الدول التي يمكن ان تتولى المراقبة. وعلم ان لا قرار سيصدر في هذا الشأن بل مجرد توصيات ترفع الى المسؤولين السياسيين لاتخاذ القرار المناسب.مقدمة "المنار"العالم يسابق الوقت، والصراع على أشده بين مساعي الوسطاء التي عادت لتنشط بين والإيرانيين لتشمل كل ملفات المنطقة، وبين المنطق الانتخابي المأزوم لدونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وما يمكن أن ينتج عنه من دفع للمنطقة والعالم نحو المجهول.والمعلوم ألا تسويات على حساب أصحاب الحق وأهل الارض مهما بلغت التضحيات، وهو ما يسمعه في طهران كل الوسطاء، وليس آخرهم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي بدأ زيارة للقاء كبار المسؤولين.وفيما نسب الإعلام العبري إلى مصادر قطرية أخبارا عن قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى توافق مبدئي حول صيغة تسوية جديدة، فإن مبدأ التصعيد لا يزال هو الحاكم لكل التصريحات والتصرفات الأميركية والإسرائيلية، وعززه كلام نتنياهو في محفل انتخابي اليوم عن اتفاقه مع دونالد ترامب على أهمية إسقاط النظام الإيراني.وأما السلطة الساقطة وجوقاتها السياسية والإعلامية في حفرة الفنار، فلا تزال غارقة بين الأحقاد والأوهام والأوامر الأميركية المتجددة، ولم تسمع تصريحات نتنياهو عن لبنان، مؤكدا فيها أن قواته لن تنسحب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله، وهو مخالف لما ادعته بنود اتفاق الإطار.والمفارقة أن كلام نتنياهو يتزامن مع انعقاد جولة تفاوض عسكرية على مدى يومين بين لبنان والكيان الإسرائيلي في فلوريدا الأميركية، وينتظر اللبنانيون كما سلطتهم سماع البيان الأميركي في ختام الجولة لمعرفة ما ستتمخض عنها، ولتعرف السلطة ما يتوجب عليها القيام به.في الجنوب، جولة قام بها الأمين العام للجامعة العربية، نبيل فهمي، بين زوطر الغربية وصور، اطلع من خلالها على حقيقة الإجرام الصهيوني الذي قال إنه غير مقبول، وإن كان الموقف نبيلا، ولكن من غير المأمول أن تقدم الجامعة العربية على أي خطوة في ظل غرقها على شتى الجبهات العربية الجريحة.وبعد لبنان وفلسطين، أبلغ الجروح العربية في اليمن العزيز، الواقع بين عدوان وحصار سعوديين، ولا تريد ولا الأمة العربية وجامعتها الاستماع إلى نداء الأزهر الشريف لحل الخلافات سريعا بالحوار، وهو ما رحب به اليمنيون وأبدوا كل استعداد لاستقبال وفد من مشايخ الأزهر لمعاينة واقع الحال.في واقع الحال الأوروبي، نيران غير قابلة للإخماد ما دام يسكب عليها الأميركي نفطا ملتهب الأسعار، ومع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة دول أوروبية، بقيت فرنسا في صدارة المشهد، مع حديث الحكومة الفرنسية عن تمرد يساري ضد الحكم، والإعلان عن حظر للتجوال، ونيتها نشر الجيش في المدن الكبرى تحسبا لتظاهرات السبت المقبل.مقدمة الـ"أل بي سي"العد العكسي للسابع والعشرين من هذا الشهر، موعد الانتخابات في إسرائيل، بدأ. والتطورات في المنطقة، وفي أكثر من مكان في العالم، تتحرك وفق هذا التوقيت.التشاور والتنسيق بين واشنطن وتل ابيب على أشده، وبخاصة بعد "مبايعة" الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.الجديد اليوم أن وزير الدفاع الأميركي حط فجأة في إسرائيل وناقش الملف الإيراني مع نتنياهو، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.هل تحضر ضربة لإيران المواقف والمؤشرات لا تستبعد ذلك.وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يهدد حزب الله بضربة قاسية، ويقول :"إذا انضم حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل، فسيتلقى ضربة قاسية".ويتابع: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ مناورة برية باتجاه مناطق إضافية في النبطية والليطاني، على أن تخلى الأراضي التي ستحتل من سكانها، وتعامل بالطريقة نفسها، لتصبح جزءا دائما من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان".بالتوازي مع هذه المواقف، الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي اجتمعا اليوم في تامبا برعاية أميركية.مقدمة "الجديد"ما الذي ستنجزه "تامبا" وعجزت عنه روما؟فبدليل جولة فلوريدا وأخواتها في واشنطن وروما ونتائجها المعلقة واهم من يعتقد بأن لبنان وبين تشرينين انتخابيين في قائمة الأولويات فالاجتماع العسكري في مقر "السنتكوم" بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية راوح مكانه مع التعنت الإسرائيلي بربط أي خطوة بنزع سلاح حزب الله من كل لبنان وتاليا بنتائج انتخاباته ويستغل الوقت الضائع ليتمدد أكثر فأكثر على أرض الجنوب وفوقها.يهاجم الجيش اللبناني ويتهمه بالتقصير فيما الوفد اللبناني الذي قلص عديده إلى ثلاثة ضباط لا يزال متمسكا بثوابته وعلى رأسها تحديد مناطق تجريبية جديدة مع الاتجاه إلى رفض الصيغة الأميركية الإسرائيلية المقترحة للتنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بحسب المعلومات التي أفادت بأن التوتر سيد اللقاء مع بروز فجوة كبيرة بين أولويات الطرفين.وإذا كان اجتماع تامبا لزوم ما لا يلزم فالمكتوب الإسرائيلي قرىء من عناوين المواقف التي أطلقها كل من نتنياهو ووزير حربه كاتس، فقبل اللقاء تلقى نتنياهو "إبرة في العضل" بمحلول من صنع ترامب وبالتزامن مع اللقاء جدد كاتس القول إن لا انسحاب من المنطقة الأمنية ما دام لم ينزع سلاح حزب الله ورفع سقف التهديد بإجلاء سكان النبطية والليطاني وضم المنطقتين إلى الخط الأصفر وتوعد بأن اي إطلاق نار أو إرسال مسيرات نحو إسرائيل سيقابل بضرب الضاحية الجنوبية.وعلى هذا المشهد فإن "عين العرب" عاينت الأرض التجريبية في زوطر الغربية ويا لهول ما رأت ومن هناك.سطرت الجامعة العربية "فاقدة الحيلة" في سجل الزيارة أن التزامها تجاه لبنان يشكل بداية مسار وليس نهاية المطاف.وعلى الحدث النادر الذي يستحق التقدير دعا قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت ضيفه العربي إلى تحرك عربي يدفع إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب.انتهى اليوم الجنوبي ليتقدم العزف على "القانون" حيث وقف المجلس الدستوري على خاطر رئيس الجمهورية فقبل الطعن وأبطل المادة الثالثة المطعون فيها من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف وألغى منع السفر والحماية القضائية لموظفي المصارف وفيما بقي قانون العفو العام معلقا على الحبال الممتدة بين المجلسين الدستوري والنيابي فإن "نصبة العمر" انتهت بإطلاق سراح أبو عمر الأمير الوهمي و"مشغله " الشيخ خلدون عريمط بعد توقيف دام قرابة تسعة أشهر، بموجب قرار تخلية سبيل من دون كفالة أصدرته محكمة الجنايات في إطلاق السراح هذا أفسح المكان لساكن جديد في رومية كي يجلس وراء "قضبان من نحاس"، حيث يتجه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إلى الادعاء على مدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بعد الاستماع إليه في ملف سرقة الأطنان من كابلات النحاس والتي تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار.وبحسب المعلومات فإن القاضي "الماهر" طلب الإذن بملاحقة "الحايك".ولكن وزير الطاقة جو صدي "معتكف" عن الجواب.ومن حفر حفرة لغيره بفبركة الملفات المزورة ثبتت إدانته بتقديم معطيات مزورة للبنك الدولي حول موجودات مؤسسة كهرباء لبنان ومدير العتمة لربع قرن تنتظره عتمة السجن ولو كان مغطى بوزير ومن هو أرفع مقاما من الوزير، ومن يحمي الفاسد شريك في الفساد.