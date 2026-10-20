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لبنان

انتهاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في تامبا.. نقاش صعب حول الترتيبات الأمنية في الجنوب

Lebanon 24
20-10-2026 | 15:56
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انتهاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في تامبا.. نقاش صعب حول الترتيبات الأمنية في الجنوب
انتهاء اجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في تامبا.. نقاش صعب حول الترتيبات الأمنية في الجنوب photos 0
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انتهى الاجتماع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في تامبا، على أن يُستكمل غدًا.

وأفادت معلومات صحافية بأنّ الاجتماع في "تامبا" شهد نقاشًا صعبًا حول من يملك حق التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، تحفّظ لبنان على أي آلية تمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا على تحركات الجيش اللبناني وقراراته في الجنوب.

وأفادت معلومات صحافية بأنّ النقاش في اجتماع تامبا سينتقل غدًا إلى الشروط المرجعية لآلية التحقق، بما يشمل صلاحياتها والدول المطروحة للمشاركة فيها، وسط تداول أسماء دول أوروبية وعربية من دون اتفاق معلن بشأنها.

كما أفادت المعلومات بأنّ يوم الخميس سيُخصّص لاجتماعات ثنائية منفصلة بين الأميركيين وكلّ من الوفدين اللبناني والإسرائيلي على حدة.

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