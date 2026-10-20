بري عن إلغاء قانون مقاطعة اسرائيل": البلد "مش فلتان"

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شدّد على أن «الاستقرار وحماية البلد مسؤولية الجميع»، داعياً «كل الأطراف» إلى التوقف عن كل ما من شأنه زيادة التوتر وتعميق الانقسامات الداخلية. وتوقف عند مظاهر التوتر ذات الطابع الطائفي، سائلاً: «هل يعقل أن تصل الأمور إلى حدّ منع لبناني من شراء عقار في منطقة لبنانية بسبب خلفيته الطائفية؟».وأكد ، من جهة أخرى، أن إلغاء قانون مقاطعة الصادر عام 1955 لن يمرّ في المجلس النيابي، في موقف يأتي على وقع الضغوط الأميركية الرامية إلى إلغاء القانون، والتحركات التي يقودها بعض النواب في هذا الاتجاه، وفق ما كتبت" الاخبار".ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عن هذه الضغوط والمساعي النيابية، شدّد أن الأمور في ليست متروكة بلا ضوابط، قائلاً: «يخطئ من يعتقد أن الأمور فلتانة وأن البلد فلتان. البلد لم يفلت بعد». وأضاف، بنبرة ساخرة: «أنتظر على أحرّ من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن».وكان السفير الأميركي في ميشال عيسى قال الأسبوع الماضي، لدى سؤاله عن موافقة الرئيس بري على إلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل: «عطول بتجيبولي . شو بري لحالو بقرر يعني؟ بدنا نخلص منها هالشغلة»!وكان عقد اجتماع الأسبوع الماضي بين السفير عيسى و 11 نائباً من كتل نيابية مختلفة، وأثار معهم موضوع الدعوى ضد سفيرة لبنان في ندى معوض لاتصالها بالسفير في واشنطن، فاعتبر أن الوقت حان لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، خصوصاً في ضوء قرار رئيس الجمهورية إجراء مفاوضات مباشرة.