رئيس وزراء العراق في بيروت: آفاق واسعة للتعاون بين البلدين

كتب عمر البردان في" اللواء": تكتسب زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى هذا الاسبوع أهمية كبيرة في طل التي يمر بها والمنطقة . ويعلق لبنان أهمية على هذه الزيارة، وهي الأولى للزيدي إلى بيروت، بالنظر إلى أنها تساهم في فتح آفاق جديدة وواسعة بين لبنان والعراق، وتأتي استكمالاً للزيارات التي قام بها عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين إلى بغداد، في إطار العمل على تحسين مستوى العلاقات التي تجمع البلدين، وكذلك الأمر على تطويرها في مختلف المجالات . وتكمن أهمية الزيارة برأي المراقبين، في أن لبنان والعراق، يقومان بجهود كبيرة للحد من الهيمنة على الملفات الداخلية في كلا البلدين، سيما ما يتصل بموضوع حصر السلاح . فإيران لا زالت تمسك بقرار " " الذي يرفض الاستجابة لطلب حكومة لبنان بتسليم سلاحه، وكذلك الأمر نفسه ينطبق على المليشيات الإيرانية في . لكن في المقابل، فإن القرار حاسم لدى بيروت وبغداد، بأنه لم يعد مقبولاً أن تستمر حالة الفوضى، ولا بد للسلطة المركزية أن تمسك بزمام الأمور . واستناداً إلى المعلومات المتوافرة، فإن تدعم توسيع آفاق التعاون بين لبنان والعراق، كما أنها تحاول المساعدة في إنجاز العديد من الملفات الاقتصادية بين بيروت وبغداد، وتحديداً على الصعيد النفطي، في ظل تأييد الرئيس الأميركي للخطوات التي يقوم بها الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء العراقي، سيما ما يتصل بعملية حصر السلاح، وهو أمر تنظر إليه الإدارة الأميركية بكثير من الأهمية، وتقدر الخطوات التي يقوم بها كل من عون والزيدي على هذا الصعيد .

Advertisement