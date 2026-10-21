إشكالات متنقلة في طرابلس وسير الضنية

وقع إشكال مساء أمس الثلاثاء في منطقة الغرباء في ، تطوّر لاحقًا إلى إطلاق النار من قبل المدعو "ا.س" باتجاه "م.ط" ما أدّى إلى إصابته بطلق ناري في فخذه، قبل أن يفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة ".



وجرى نقل الجريح إلى المستشفى لتلقّي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمستقرة



وفي بلدة سير ، وقع إشكال بين المدعوَّين "ه.ك.د" وشقيقه "ص.ك.د" من جهة والمدعو "س.ع" وهو سوري الجنسية، من جهة أخرى.



وتطوّر الإشكال لاحقًا إلى إطلاق نار في الهواء من سلاح حربي، من قبل "ه.ك.د" من دون تسجيل إصابات، قبل أن يفرّ من المكان.



ولاحقًا، نفّذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة أوقفت خلالها مطلق النار، وجرى تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



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