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لبنان

رسائل "شديدة اللهجة" من "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2026 | 01:15
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رسائل شديدة اللهجة من حزب الله
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أوصل "حزب الله"بطرق مباشرة وغير مباشرة، رسائل "شديدة اللهجة" إلى المعنيين في السلطة اللبنانية، على خلفية توقيف شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر وما رافق هذه القضية من تطورات سياسية وأمنية.
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وبحسب المعطيات المتداولة، فإن "الحزب" تعمّد رفع سقف رسائله إلى مستويات غير مسبوقة، في محاولة لرسم خط أحمر واضح أمام أي خطوات إضافية قد تتخذها السلطة في المرحلة المقبلة.
ويبدو أن مضمون هذه الرسائل يتجاوز حدود الاعتراض السياسي، ليحمل تحذيراً من أن تجاوز هذا الخط قد يدفع البلاد نحو انفجار داخلي كبير.
ومن المتوقع ان تشكل جلسة مجلس الوزراء غدا مؤشرا واضحا حيال مسار الاوضاع، في ضوء  طلب وزارة العدل إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وتلك المضبوطة في منطقة القصر، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، الى المجلس العدلي.
المصدر: لبنان 24
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