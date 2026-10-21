رسائل "شديدة اللهجة" من "حزب الله"

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أوصل " "بطرق مباشرة وغير مباشرة، رسائل "شديدة اللهجة" إلى المعنيين في ، على خلفية توقيف شاحنة المتفجرات في وما رافق هذه القضية من تطورات سياسية وأمنية.وبحسب المعطيات المتداولة، فإن "الحزب" تعمّد رفع سقف رسائله إلى مستويات غير مسبوقة، في محاولة لرسم خط أحمر واضح أمام أي خطوات إضافية قد تتخذها السلطة في المرحلة المقبلة.ويبدو أن مضمون هذه الرسائل يتجاوز حدود الاعتراض السياسي، ليحمل تحذيراً من أن تجاوز هذا الخط قد يدفع البلاد نحو انفجار داخلي كبير.ومن المتوقع ان تشكل جلسة غدا مؤشرا واضحا حيال مسار الاوضاع، في ضوء طلب إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وتلك المضبوطة في منطقة ، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، الى .