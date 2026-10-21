تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة في تصريف زيت الزيتون؟!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2026 | 02:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة في تصريف زيت الزيتون؟!
أزمة في تصريف زيت الزيتون؟! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر معني بالشؤون الزراعية  إلى أن لا أزمة في تصريف إنتاج لبنان من زيت الزيتون هذه السنة، مشيرا الى ان الكميات التي ستُنتج بالكاد تكفي السوق المحلية اللبنانية، وذلك للاسباب الاتية:
Advertisement
أولاً، هناك مناطق واسعة في الجنوب ، ولا سيما مرجعيون والقليعة ودير ميماس وشبعا وغيرها من البلدات المشهورة بإنتاج الزيتون، لا إمكانية فيها لقطف المحصول وإنتاج الزيت، وايضا  لتسويق الإنتاج في بيروت وباقي المحافظات، بسبب وجود هذه المناطق داخل "الخط الأصفر".
ثانياً، أجمع العدد الأكبر من المزارعين على أن مقطوعية الزيت خفيفة هذه السنة. ففي السنوات الماضية، كانت المعادلة على الشكل التالي: كل ٥٥ كيلوغراماً من الزيتون تنتج أو تعصر ٢٠ ليتراً من الزيت، أي "تنكة زيت"، أما هذه السنة، فكل ١٠٠ كيلوغرام من الزيتون الأخضر ينتج أو يعصر ٢٠ ليتراً من الزيت، أي "تنكة واحدة". ومن هنا، فان كمية الإنتاج هذه السنة ستعادل نصف كمية انتاج السنة الماضية، ما أراح السوق من كساد الكميات.
ثالثاً، عملية ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، حدّت بشكل كبير من تهريب الزيت السوري إلى لبنان، الذي كان يُغرق الأسواق في السنوات الماضية بكميات من زيت الزيتون السوري ذي النوعية المتوسطة والأسعار التنافسية.
ولكل هذه الأسباب، ستكون وضعية زيت الزيتون جيدة هذه السنة، من حيث السعر والكميات.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بوادر ازمة تصريف التفاح وتحركات مرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير نقابي.. المطالبة بحظر استيراد زيت الزيتون ودعم المزارع المحلي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية أزمة زراعية للجنوب... وتحرك لحماية موسم الزيتون في كفركلا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون: لا بدّ من اتخاذ إجراءات للحدّ من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي وسأواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دير ميماس

اللبنانية

مرجعيون

القليعة

الزيتون

بيروت

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21
Lebanon24
09:05 | 2026-10-21
Lebanon24
08:58 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24