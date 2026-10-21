من نيويورك إلى فرنسا... حين تسقط هيبة الدولة تحت وطأة الفوضى

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ليست المشكلة في أن الفوضى قد تقع إذا انقطعت الكهرباء سبع ساعات، كما حصل في عام 1977، بل أن اللبنانيين يعيشون منذ سنوات في ظل انقطاع الدولة نفسها، من دون أن يلوح في الأفق موعد واضح لعودة انتظام مؤسساتها أو استعادة سلطتها الكاملة. ففيما تكشف أعمال النهب والشغب التي رافقت الاحتجاجات في كيف يمكن لأزمة أن تتحول إلى اختبار لهيبة الدولة، يقدم لبنان نموذجاً أكثر خطورة: فوضى لا تحتاج إلى عطل طارئ كي تظهر، لأنها أصبحت جزءاً من يوميات المواطنين، تتبدل مظاهرها من أزمة إلى أخرى، فيما تتراجع قدرة المؤسسات على احتوائها.في نيويورك، أدى انقطاع واسع للتيار الكهربائي في 1977 إلى موجة من أعمال النهب والشغب، بعدما تحولت العتمة إلى فرصة لاستباحة الممتلكات في أحياء عدة. وفي فرنسا، رافقت الاحتجاجات الأخيرة أعمال تخريب ونهب في بعض المدن، على رغم أن الغالبية الساحقة من المشاركين لم تكن بالضرورة جزءاً من هذه الأعمال. أما في لبنان، فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ لا يحتاج الانفلات إلى احتجاج طارئ أو انقطاع مفاجئ في خدمة أساسية، لأن مظاهره تتجلى في ضعف تطبيق القانون، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وتآكل الخدمات العامة، وتكرار الأزمات من دون محاسبة حقيقية.ومن هنا، تستعيد الذاكرة كلاماً يُنسب إلى مؤسس حزب اللبنانية الشيخ بيار الجميل، قيل إنه استحضر مشهد النهب والشغب في نيويورك للمقارنة مع ما كان يعيشه لبنان في بدايات الحرب. فهذه المقارنة، في معناها السياسي، تكتسب اليوم دلالة مختلفة. فإذا كانت ساعات من العتمة قد كشفت هشاشة النظام العام في مدينة أميركية كبرى، فماذا تكشف الأزمات المتراكمة في بلد لم يعد العطل فيه استثناءً، بل باتت فيه الاستثناءات هي انتظام الدولة؟المفارقة أن لبنان لا يعاني من غياب الكهرباء وحدها، ولا من انهيار مالي أو إداري فحسب. إنه يواجه أزمة أعمق تتصل بمفهوم الدولة نفسه. نبدأ من أسئلة عميقة عمن يملك قرار الحرب والسلم، ومن يفرض القانون على الجميع، ومن يحمي الحدود والأملاك والمواطنين، ومن يحاسب المسؤولين عندما تتكرر الإخفاقات؟ هذه ليست أسئلة نظرية، بل هي في صلب المواجهة السياسية التي يخوضها لبنان اليوم لاستعادة سيادته، وبسط سلطة مؤسساته الشرعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإثبات أن قرار الأمن الوطني لا يمكن أن يبقى موزعاً بين مرجعيات متناقضة.ومن هنا، فإن الحديث عن هيبة الدولة لا ينفصل عن الجدل الدائر حول دور الجيش وقدرته على الانتشار وبسط سلطته، ولا عن الضغوط الخارجية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات الأمنية، ولا عن الانقسام الداخلي الذي يحوّل كل خطوة نحو استعادة سلطة المؤسسات إلى مادة للمزايدة السياسية. فالدولة التي تطالب مواطنيها باحترام القانون لا تستطيع أن تقبل بوجود مناطق أو ملفات أو قوى خارج المساءلة؛ كما لا يمكنها أن تستعيد ثقة الناس إذا بقي القانون قوياً على الضعفاء، ومرناً أمام أصحاب النفوذ ومالكي السلاح.لكنّ الخطر لا يقتصر على السلاح أو الأمن. فالفوضى اللبنانية لها وجه اقتصادي واجتماعي أيضاً، إذ نشاهد أن المواطن يواجه أعباء المعيشة وحده، والمؤسسات العامة تعجز عن تأمين الحد الأدنى من الخدمات، وشبابًا يبحثون عن مستقبل خارج البلاد، ومحاسبة تتأخر أو تغيب، فيما تتكرر الوعود بالإصلاح من دون نتائج تتناسب مع حجم الانهيار. وعندما يشعر المواطن بأن الدولة لا تحميه ولا تنصفه ولا تؤمّن له الحد الأدنى من الاستقرار، تتآكل الرابطة التي يفترض أن تجمعه بها، ويصبح الاستقرار معتمداً أكثر على المبادرات الفردية والتضامن الأهلي والتوازنات السياسية، لا على مؤسسات قادرة على فرض النظام بعدالة.وهنا تحديداً تكمن خطورة تحويل قدرة اللبنانيين على الاحتمال إلى فضيلة سياسية دائمة. فالمجتمع الذي يتكافل في الأزمات يستحق التقدير، لكن هذا التكافل لا يعفي السلطة من مسؤولياتها، ولا يبرر استمرار الغياب المؤسسي. كما أن التعايش مع الفوضى لا يعني أن اللبنانيين اعتادوا عليها أو قبلوا بها؛ بل قد يعني أنهم استُنزفوا إلى حد باتوا فيه يواجهون كل أزمة على حدة، فيما تتأجل معالجة الأزمة الأساسية، أي قيام دولة واحدة، بقرار واحد، وقانون واحد، ومؤسسات لا تخضع للانتقائية.من نيويورك عام 1977 إلى فرنسا اليوم، لا يجوز اختزال الشعوب بأعمال التخريب التي يرتكبها بعض أفرادها. لكن لبنان لا يحتاج إلى النظر إلى الخارج كي يدرك خطورة تراجع هيبة الدولة؛ تجربته الراهنة تكفي. فالمطلوب ليس إثبات أن المجتمع اللبناني أكثر تماسكاً من غيره، بل أن يصبح هذا التماسك أساساً لاستعادة الدولة، لا بديلاً منها.