عيسى الخوري التقى نظيره الفرنسي.. بحث في تعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان

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اختتم جو زيارته الرسمية الى بلقاء مع نظيره الفرنسي سيباستيان مارتان، في حضور سفير في فرنسا ربيع الشاعر. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وفرنسا، وفتح جديدة أمام الاستثمارات في القطاع الصناعي اللبناني، لا سيما في الصناعات التكنولوجية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.وشدّد الوزير عيسى الخوري في اللقاء على أن لبنان استطاع الحفاظ على المستوى المتميّز للتعليم في جامعاته ومؤسساته الأكاديمية، وعلى الكفاءة العالية لخرّيجيه في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والاختصاصات العلمية، معتبراً أن الرأسمال يشكّل أحد أبرز الميزات التنافسية للبنان.وتناول البحث أيضاً الفرص التي تتيحها نماذج الـOffshoring، وتشجيع الشركات الفرنسية على إنشاء وتطوير أنشطة إنتاجية وتكنولوجية وهندسية في لبنان، والاستفادة من الكفاءات المؤهلة، بما يعزّز تنافسية الشركات الفرنسية، ويساهم في تأمين فرص عمل نوعية في لبنان وزيادة صادراته من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.وجدّد الوزير عيسى الخوري الدعوة للوزير الفرنسي لزيارة لبنان للاطلاع عن كثب على الإمكانات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.وأعلن الوزير الفرنسي ان تبادل الزيارات يعزز العلاقات بين البلدين ويطوّر الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين.وتوافقا علئ تنظيم منتدى مشترك للاستثمار الصناعي في ، بمشاركة شركات ومستثمرين فرنسيين ولبنانيين، بهدف تحويل فرص التعاون إلى شَراكات ومشاريع استثمارية ملموسة.وأكد الوزير عيسى الخوري أن لبنان لا يسعى فقط إلى استقطاب الرساميل، بل إلى بناء شراكات صناعية وتكنولوجية طويلة الأمد، تقوم على تكامل القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزّز موقع لبنان كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار.