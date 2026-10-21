تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عيسى الخوري التقى نظيره الفرنسي.. بحث في تعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان

Lebanon 24
21-10-2026 | 03:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عيسى الخوري التقى نظيره الفرنسي.. بحث في تعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان
عيسى الخوري التقى نظيره الفرنسي.. بحث في تعزيز الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتم وزير الصناعة جو عيسى الخوري زيارته الرسمية الى فرنسا بلقاء مع نظيره الفرنسي سيباستيان مارتان، في حضور سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وفرنسا، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الفرنسية في القطاع الصناعي اللبناني، لا سيما في الصناعات التكنولوجية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
Advertisement
وشدّد الوزير عيسى الخوري في اللقاء على أن لبنان استطاع الحفاظ على المستوى المتميّز للتعليم في جامعاته ومؤسساته الأكاديمية، وعلى الكفاءة العالية لخرّيجيه في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والاختصاصات العلمية، معتبراً أن الرأسمال البشري يشكّل أحد أبرز الميزات التنافسية للبنان.

وتناول البحث أيضاً الفرص التي تتيحها نماذج الـOffshoring، وتشجيع الشركات الفرنسية على إنشاء وتطوير أنشطة إنتاجية وتكنولوجية وهندسية في لبنان، والاستفادة من الكفاءات اللبنانية المؤهلة، بما يعزّز تنافسية الشركات الفرنسية، ويساهم في تأمين فرص عمل نوعية في لبنان وزيادة صادراته من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وجدّد الوزير عيسى الخوري الدعوة للوزير الفرنسي لزيارة لبنان للاطلاع عن كثب على الإمكانات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأعلن الوزير الفرنسي ان تبادل الزيارات يعزز العلاقات بين البلدين ويطوّر الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وتوافقا علئ  تنظيم منتدى مشترك للاستثمار الصناعي  في باريس، بمشاركة شركات ومستثمرين فرنسيين ولبنانيين، بهدف تحويل فرص التعاون إلى شَراكات ومشاريع استثمارية ملموسة.
وأكد الوزير عيسى الخوري أن لبنان لا يسعى فقط إلى استقطاب الرساميل، بل إلى بناء شراكات صناعية وتكنولوجية طويلة الأمد، تقوم على تكامل القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزّز موقع لبنان كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار.
مواضيع ذات صلة
تعزيز الاستثمارات الصناعية في لبنان بين عيسى الخوري ورجال أعمال فرنسيين
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "ايدال" بحث مع تجمع الصناعيين في البقاع تعزيز الاستثمارات
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة بحث مع السفير القطري في تعزيز الاستثمارات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري بحث مع تجمّع صناعيّي الضاحية الجنوبيّة في أوضاع المصانع
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الصناعة

اللبنانية

أكاديمية

الفرنسية

البشري

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21
Lebanon24
09:05 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24