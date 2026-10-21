قبلان: ليعلم البعض أنّ البلد ليس مزرعة

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شدد المفتي في بيان على"وجوب أن يعلم البعض أنّ البلد ليس مزرعة، ولن يكون بمقدور أحد التعامل مع ملفات البلد الحساسة لا سيما السلم الأهلي بخلفية الصفقة الأمنية مع وتل أبيب"، لافتا الى ان |الأمن الداخلي من الأمن السيادي وليس سلعةً بيد فريق يأخذ البلد نحو الهاوية، لا سيما أنّ تتبرأ من المهمّات الدفاعية السيادية لصالح لعبة دولية داخلية مدمّرة، وهي بذلك تريد تعويض فشلها السيادي بضرب الأمن الداخلي للبنان"، مشيرا الى ان "لا شيء أخطر على السلم الأهلي من إدخال بلعبة السلطة التنفيذية أو إعادة توظيف الخلاف السياسي بالقضاء لا سيما ، بخاصة أنّ الخطوط الحمر الداخلية خطوط وطنية ملتهبة وهي أعقد من نيران والعالم، والخطأ بالأمن الوطني والميثاق السياسي يضعنا أمام مغامرة لا ينجو منها أحد".واكد ان" الحل بسلطة تنفيذية ميثاقية ودون ذلك هناك من يريد تصفية حساباته الشخصية وحقده الملتهب بنحر البلد"، واعتبر ان" وسلاحها بهذا الميزان من صميم الأمن الوطني والدفاع السيادي والمسّ بها مسّ بصميم سيادة وأمنه الوطني"، مطالبا ب" حماية الأمن الداخلي من مغامرة البعض المجنون بالطاعة العمياء لواشنطن، لأنّ بعض الرؤوس الحامية تعتقد أنّ بإمكانها كتابة التاريخ الصالح للبيع فيما هي تكتب تاريخ انتحار لبنان".وقال ان:" اللحظة للقوى السياسية لتأخذ دورها الوطني سريعاً، لأنّ أي حريق داخلي سيهدد كل لبنان، ونار المنطقة والإقليم تتمدد بطريقة تبتلع الشرق الأوسط والواقع الحالي مشكوك الحلول بشدة"، مؤكدا ان" الحل بكفّ السلطة التنفيذية عن لعبة الموظف الأعمى لواشنطن حتى لا تحرق لبنان".