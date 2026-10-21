العبسي يعرض الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع عربيد

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استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم في المقر البطريركي في الربوة رئيس والبيئي وعرض معه الاوضاع الاجتماعية في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاعات الانتاجية ، كما تطرق الحديث الى شؤون تهم الطائفة.وقال بعد اللقاء:"تشرفت بزيارة صاحب الغبطة واطلعته على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، كما نقلت له دعوة الى لقاء في مقر والاجتماعي والبيئي مع الاعضاء والقوى الانتاجية بعنوان " لقاء مع البطريرك " يتمحور حول مواضيع الساعة الاجتماعية وتداعياتها على مستقبل البلاد وطبقاته الانتاجية . وسيلبي البطريرك العبسي الدعوة في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل".ثم استقبل رئيس تجمع المهن الصحية في البروفسور يوسف بخاش الذي قال:"زيارتي لتهنئة صاحب الغبطة بعودته من بعد الانتهاء من اعمال السينودوس".ومن زوار العبسي السيد هاني مكتف وعقيلته، اضافة الى وجوه اجتماعية واكليريكيين.