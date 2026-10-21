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لبنان

كيف سيكون الطقس في الأيّام المُقبلة؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 05:07
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة : طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها يوم الجمعة، ومن المتوقع بعض التقلبات المحلية بعد ظهر اليوم الأربعاء ويوم السبت في المناطق الداخلية الشرقية.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بيروت 21 و 29 درجة،  طرابلس بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل،  يتحول بعد الظهر في البقاع الشرقي الى غائم وتكون الأجواء مهيأة لهطول بعض الامطار المحلية.

الخميس:

غائم جزئياً إلى غائم يسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الجمعة:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها بحدود ال 3 درجات ، وتراجع في نسة الرطوبة، مع سيطرة الرياح الشمالية الناشطة.

السبت: 

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تعود وتنخفض اعتبارا من بعد الظهر، حيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول بعض الامطار المحلية في البقاع الشرقي.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة،في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة.

-الضغط الجوي:765 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

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طرابلس

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