"تاتش" قدمت عرضا حيا لوزير الاتصالات لخدمة "الاشتراك الرقمي المتكامل"

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أعلنت شركة "تاتش"، في بيان، انها "قدمت عرضا حيا لوزير الاتصالات الحاج لخدمة "الاشتراك الرقمي المتكامل" Digital Onboarding، التي تتيح للمشتركين شراء وتفعيل الشرائح الإلكترونية (eSIM) للخطوط المدفوعة سلفا، مباشرةً عبر التطبيق الخليوي لتاتش، دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة الزبائن،وذلك في خطوة نوعية تُعزّز مسيرة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات.ويُشكّل هذا الإنجاز حجر الزاوية في تحقيق رؤية الوزير الحاج للتحول الرقمي الشامل، حيث يوفر لكل المشتركين رحلة رقمية متكاملة وسلسة يُجريها المستخدِم بمفرده عبر التطبيق الخليوي لشركة تاتش على هاتفه، بدءاً من اختيار الرقم وحتى تفعيل الخط. ولضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية، تتضمّن العملية خطوات رقمية موثّقة تشمل: التعرّف على الوجه (Facial Recognition)، مسح وثيقة السفر (Passport Scanning)، والتوقيع الإلكتروني على العقد الرقمي للخط".وهنّأ الوزير الحاج إدارة تاتش على هذا الإنجاز، مشيداً بدورها وريادتها في هذا المجال. وقال :"تمثّل هذه الخدمة خطوة ملموسة ونوعية نحو تحقيق رؤيتنا لقطاع اتصالات رقمي متطور، وابتكار حلول تسهّل حياة المواطنين اللبنانيين، المقيمين والمغتربين على حد سواء. وإننا إذ نمضي قدماً في دعم الابتكار الرقمي، نؤكد أن حماية بيانات المشتركين والحفاظ على خصوصيتهم تُعد أولوية قصوى لا تهاون فيها، ونحثّ على مواصلة هذا الالتزام الصارم بمعايير الأمان والسرية لحماية بيانات المشتركين، مما يسهم أيضاً في زيادة موثوقية المشتركين بالمعاملات الرقمية لباقي الخدمات الأخرى في القريب".كما أوعز الحاج إلى الشركة الانتهاء بأسرع وقت من عملية تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين، وهي خطوة ضرورية ليصبح الخط الخليوي معتمداً لخدمات أخرى".وأشار إلى "أن هذه الخطوة أساسية كونها الأولى في مسيرة التحول الرقمي"، آملاً "أن تتحول كل الخدمات والمعاملات لتصبح رقمية، بدءاً من المعاملات المتبادلة بين الوزارة وشركة تاتش".من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام كريم : "إن حضور معالي الوزير يشكّل دافعاً كبيراً لنا لمواصلة الابتكار وتقديم حلول تتجاوز تطلعات مشتركينا. نحن لا نطلق مجرد خدمة رقمية، بل نؤسس لمفهوم جديد كلياً في قطاع الاتصالات يضع المشترك في قلب التجربة الرقمية. نؤمن بأن المستقبل يُبنى بالابتكار المقترن بأمن المعلومات، وسنظل ملتزمين برسم معالم هذا المستقبل بالتعاون الوثيق مع لتحقيق التحول الرقمي المنشود." وأشاد سلام بفريق عمل تاتش الذي أبدى اندفاعاً كبيراً لتحقيق هذا الإنجاز النوعي في وقت قياسي.ومع انطلاق خدمة الاشتراك الرقمي المتكامل قريباً، تؤكد شركة تاتش استمرارها في قيادة الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات، بما يسهم في دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.