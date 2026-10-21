لقاءات نيابية وانمائية في قصر بعبدا تناولت ملفيّ الاتصالات والكهرباء... عون: أنا رئيس جمهورية لبنان



Advertisement واعتبر انه عندما يكون الجنوب جريحا فان الجرح يطال كل لبنان، مشددا على ان القوة والشجاعة والحكمة لا تكمن في القدرة على شن الحروب فحسب بل في انهائها عبر اختيار الدبلوماسية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي على رأس وفد من آباء سينودوس كنيسة الروم الأرثوذكس.



كلمة البطريرك يازجي اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه رئيس وليس رئيس جمهورية للموارنة او للمسلمين او لأي مذهب او طائفة، وان من واجباته تحقيق مصلحة جميع الاطياف من دون استثناء، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية وعلى "ان الهدف الأساسي هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان المقيم والمغترب" والمضي قدما بالإصلاحات.واعتبر انه عندما يكون الجنوب جريحا فان الجرح يطال كل لبنان، مشددا على ان القوة والشجاعة والحكمة لا تكمن في القدرة على شن الحروب فحسب بل في انهائها عبر اختيار الدبلوماسية.مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي على رأس وفد من آباء سينودوس كنيسة الروم الأرثوذكس.

في مستهل اللقاء، القى البطريرك يازجي كلمة قال فيها:

" فخامة الرئيس.

يطيب لي باسمي وباسم آباء المجمع الأنطاكي المقدس أن أحييكم وأحيي عبركم بلدنا لبنان الذي نحب ونعشق. إذا أردنا أن نترجم كلمة "سينودوس" إلى العربية، فهي تعني حرفيا الجماعة التي تسير معا في درب واحدة، وهذه حالنا اليوم في كنيستنا الأنطاكية. صوت واحد في معيّة واحدة وخطى واحدة بهدي نور المسيح لما فيه خير الإنسان ومجد الله.

نتوجه إليكم فخامة الرئيس ونعول على حكمتكم في لم شمل اللبنانيين إلى معية واحدة أيضاً، وهي لبنان ولبنان أولاً وآخراً حتى آخر شبر من أراضيه وبكامل كرامته الوطنية التي تستمد قوتها من قوة إيمان شعبه بمؤسساته وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي كنتم على رأسها. نعول على حكمتكم في هذه الظروف الصعبة التي يتناطح فيها صوت العقل والتعقل الذي يرتجي حقن الدماء وإحلال العدل والحق مع صوت العنف والتدمير والاحتلال. ونثق بحكمتكم التي راهن ويراهن عليها جميع اللبنانيين في جمع كلمتهم والعبور بهم إلى وحدة صف واحد وسط ألغام هذا الشرق والعالم وما أكثرها!!"

اضاف:" فخامة الرئيس، نحن في زمن غير تقليدي احتاج منكم وبحكمة ودراية التصدر لقرارات غير تقليدية لتعبروا بلبنان وسط الغام السياسة الدولية التي انفجرت وتنفجر صراع محاور.

أنتم تعشقون كما نعشق لبنان البلد الرسالة والذي تعملون لتجنبوه أن يكون صندوق بريد لرسائل من هنا وهناك.على مر تاريخ هذا البلد، كانت الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية جسر تواصل ولقيًا بين سائر المكونات يوم علت لغة المتاريس. ونحن ههنا لنكون معكم فخامة الرئيس في دوركم الذي وضعكم أمام مسؤوليتكم التاريخية جسر تواصل ولقيا بين سائر مكونات هذا الوطن لتقولوا وتفصلوا كلمة حق أمام الله والتاريخ.

نقول هذا وتمتثل أمامنا ملفات ثقيلة منها وقف آلة الحرب التي تستهدف لبنان كله إذ تستهدف جنوبه أو أي جزء منه. ومنها أيضاً عودة المهجرين وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل وإعادة البناء وتعزيز قوة الجيش ليكون ضامناً لسلطة الدولة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المترنح تحت أزمة المودعين في المصارف وتحت رحمة الصراعات الدولية، كما وملف العدالة المنتظرة لانفجار مرفأ وغيرها الكثير."

وختم:"كمسيحيين مشرقيين، نرى في لبنان القائم على المناصفة رمزاً لحضورنا المسيحي في هذا الشرق. نحن باقون فيه بقاء الأرز في لبنان الذي ينمو صديق الله كأرزه مؤكدين على ضرورة مدّ اليد في لقيا مع إخوتنا المسلمين للنهوض بهذا البلد.

كان الله بعونكم فخامة الرئيس، نحن هنا لنقول إن كنيسة أنطاكية في الوطن والانتشار تصلي من أجلكم ومن أجل كل شعب لبنان. عشتم وعاش لبنان".



متروبوليت بيروت

ثم تحدث متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة الذي قال: "نشكر ربنا على وجود فخامة الرئيس عون في سدة الرئاسة الذي يحاول ان يعطي صورة مختلفة عن لبنان، وعلى كل ذي ضمير حر ان يفرح بهذه الهدية" .

اضاف:" نحن ابناء قرى، وعملنا في الحقول وزراعة العنب والزيتون ونعلم انه اذا لم نهتم بالنباتات بشكل جيد لن نحصل على انتاج جيد. ورجاؤنا اليوم معونة الرب ليساعد فخامة الرئيس على تحقيق اهدافه بكل محبة التي جوهرها وسندها الصبر والايمان، فنطلب منه ان لا يترك رئيسنا ليبقى لديه الرجاء للاستمرار في مهمته وتحقيق اهدافه".

متروبوليت نيويورك واميركا الشمالية

ثم اشار متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية المطران سابا اسبر الى ان" كل فرد من هذه الكنيسة يحمل اوجاعنا وآلامنا وهو سفير حقيقي للبنان في البلد الموجود فيه" وقال:"نطلب من الرب العافية والقوة لتستمروا بهذا الطريق القويم الذي تسيرون به وتبذلون جهدا من اجل رفعة لبنان وتخليصه من كل الاعباء والارث الثقيل الذي تحملونه جراء الاوضاع الصعبة والحرب وتراكم سنوات من الفساد ".

متروبوليت ساو باولو- البرازيل

وتحدث متروبوليت ساو باولو المطران دامسكينوس منصور الذي اشار الى ان عدد اللبنانيين في البرازيل اكبر من عدد اللبنانيين الموجودين في لبنان ولهم الحق بأن يزورهم رئيس الجمهورية .وقال:"كل صلواتنا تبدأ وبشكل دائم بالدعاء لجميع حكام هذا البلد ومؤازرتهم في كل عمل صالح، ونحن نصلي ليمنحكم الرب القوة لتتابعوا المسيرة تجاه شعبكم. "

متروبوليت صور وصيدا

ثم القى متروبوليت صور وصيدا وتوابعهما المطران الياس كفوري كلمة فقال:" باسم ابنائكم في الجنوب اشكركم على الجهود التي تبذلونها من اجل مساعدتهم وهذا ليس غريبا عليكم، فأنتم ابن الجنوب ونصفكم من ، وتخدمون جميع اللبنانيين ولكم بصمات في الجنوب والشعب يراها ويعرفها ونأمل أن يتحقق ما تعملون من اجله وهو وقف اطلاق النار ومساعدة العائلات التي تشردت بسبب الحرب."

الرئيس عون

وردّ الرئيس عون مرحبا بالوفد ومشددا على ان القوة والشجاعة والحكمة لا تكمن في القدرة على شن الحروب فحسب، بل في انهائها عبر اختيار الدبلوماسية، مشيراً الى ان مسار الحروب دائماً يختلف عما يتوقعه طرفاها وهي لا يمكن ان تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار، في حين ان استمرارها يؤدي الى مزيد من الدمار والضحايا والدم.

وتطرق الرئيس عون الى الاوضاع العامة في لبنان وخصوصا في الجنوب، لافتا الى ان "الهدف الاساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وعودة النازحين وإعادة الاعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً الى أنه لا يوجد اختلاف في لبنان حول هذه الاهداف إنما الاختلاف يتمثل في اسلوب وطريقة تحقيقها. فهناك فئة متمسكة بالحرب وقد رأينا الى ما اوصلتنا اليه وما حققته هذه الحرب للبنان، وهناك فئة اخرى، اختارت التفاوض والحوار للوصول الى هذه الاهداف المنشودة."

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على"ان ابن الجنوب ومنذ عام 1969 يدفع ثمن حروب الآخرين على ارضه، وقد يأس وتعب، ويحق له ان يعيش بأمان وكرامة بعيدا عن الحروب والدمار". وقال:"عندما يكون الجنوب مجروحا، فان الجرح يطال كل لبنان، والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، إلا أن الحروب التي فرضت علينا انعكست سلباً على مسار عودة مؤسساتها الى الجنوب، وعلى تحقيق العديد من الانجازات، علماً أنه تم تسجيل نقلة نوعية في الكثير من المجالات لا سيما في ما خص الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كما القضائية".

وإذ اوضح "صعوبة تحقيق اصلاحات كبيرة وجبارة خلال فترة قصيرة"، فانه شدد على وجود ارادة وتصميم لذلك، "والهدف الاساسي هو اعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان المقيم والمغترب"، مؤكدا على "ان وحدتنا هي الاساس، فلدينا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة، ولبنان كما قال البابا يوحنا بولس الثاني رسالة، وهو غني بتنوعه وتعدديته وعلينا الاستفادة من هذه الميزة."

وأسف الرئيس عون لفقدان البعض في لبنان حسهم الوطني، ولتغذيتهم النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب مصلحة وطنهم، مشيرا الى "ان هناك من يتعاون مع الخارج ضد اخيه اللبناني في الداخل، وهذه هي مشكلتنا في لبنان في حين ان علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج."

وختم الرئيس عون بالتأكيد على انه من واجباته كرئيس للجمهورية تحقيق مصلحة جميع الاطياف اللبنانية من دون استثناء، وقال:" أنا رئيس جمهورية لبنان ولست رئيس جمهورية للموارنة او للمسلمين او لأي مذهب اوطائفة، فالمسيح قال "اتيت لكي أخدم، وليس لكي أُخدم"، وجميعنا هنا لخدمة شعبنا ورعايانا ودوركم كمطارنة مهم جداً في تنمية الروح الوطنية في لبنان والخارج وعلى كافة الاصعدة".

وضم الوفد إضافة الى المطارنة عودة واسبر ومنصور وكفوري، مطارنة كل من: سانتياغو وتشيلي، حمص وتوابعها، جبيل والبترون وتوابعهما، عكار وتوابعها، طرابلس والكورة وتوابعهما، فرنسا وأوروبا، ألمانيا وأوروبا الوسطى، حوران وجبل العرب، الجزر وإيرلندا، زحلة وبعلبك وتوابعهما، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين، المكسيك وفنزويلا والكاريبي، حماة وتوابعها، اللاذقية وتوابعها، حلب واسكندرون وتوابعهما، وبوينس ايريس وسائر الارجنتين، والمعتمد البطريركي في موسكو.

وتطرق الرئيس عون الى الاوضاع العامة في لبنان وخصوصا في الجنوب، لافتا الى ان "الهدف الاساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وعودة النازحين وإعادة الاعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً الى أنه لا يوجد اختلاف في لبنان حول هذه الاهداف إنما الاختلاف يتمثل في اسلوب وطريقة تحقيقها. فهناك فئة متمسكة بالحرب وقد رأينا الى ما اوصلتنا اليه وما حققته هذه الحرب للبنان، وهناك فئة اخرى، اختارت التفاوض والحوار للوصول الى هذه الاهداف المنشودة."وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على"ان ابن الجنوب ومنذ عام 1969 يدفع ثمن حروب الآخرين على ارضه، وقد يأس وتعب، ويحق له ان يعيش بأمان وكرامة بعيدا عن الحروب والدمار". وقال:"عندما يكون الجنوب مجروحا، فان الجرح يطال كل لبنان، والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، إلا أن الحروب التي فرضت علينا انعكست سلباً على مسار عودة مؤسساتها الى الجنوب، وعلى تحقيق العديد من الانجازات، علماً أنه تم تسجيل نقلة نوعية في الكثير من المجالات لا سيما في ما خص الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كما القضائية".وإذ اوضح "صعوبة تحقيق اصلاحات كبيرة وجبارة خلال فترة قصيرة"، فانه شدد على وجود ارادة وتصميم لذلك، "والهدف الاساسي هو اعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان المقيم والمغترب"، مؤكدا على "ان وحدتنا هي الاساس، فلدينا وطن واحد وعلم واحد وهوية واحدة، ولبنان كما قال البابا يوحنا بولس الثاني رسالة، وهو غني بتنوعه وتعدديته وعلينا الاستفادة من هذه الميزة."وأسف الرئيس عون لفقدان البعض في لبنان حسهم الوطني، ولتغذيتهم النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب مصلحة وطنهم، مشيرا الى "ان هناك من يتعاون مع الخارج ضد اخيه اللبناني في الداخل، وهذه هي مشكلتنا في لبنان في حين ان علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج."وختم الرئيس عون بالتأكيد على انه من واجباته كرئيس للجمهورية تحقيق مصلحة جميع الاطياف اللبنانية من دون استثناء، وقال:" أنا رئيس جمهورية لبنان ولست رئيس جمهورية للموارنة او للمسلمين او لأي مذهب اوطائفة، فالمسيح قال "اتيت لكي أخدم، وليس لكي أُخدم"، وجميعنا هنا لخدمة شعبنا ورعايانا ودوركم كمطارنة مهم جداً في تنمية الروح الوطنية في لبنان والخارج وعلى كافة الاصعدة".وضم الوفد إضافة الى المطارنة عودة واسبر ومنصور وكفوري، مطارنة كل من: سانتياغو وتشيلي، حمص وتوابعها، جبيل والبترون وتوابعهما، عكار وتوابعها، طرابلس والكورة وتوابعهما، فرنسا وأوروبا، ألمانيا وأوروبا الوسطى، حوران وجبل العرب، الجزر وإيرلندا، زحلة وبعلبك وتوابعهما، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين، المكسيك وفنزويلا والكاريبي، حماة وتوابعها، اللاذقية وتوابعها، حلب واسكندرون وتوابعهما، وبوينس ايريس وسائر الارجنتين، والمعتمد البطريركي في موسكو.

ملف "اوجيرو" و"ليبان تيليكوم"



على صعيد الاتصالات، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا تناول ملف انتقال موظفي هيئة " اوجيرو" الى شركة " ليبان تيليكوم"، حضره وزير الاتصالات شارل الحاج، ورئيس مجلس إدارة "اوجيرو" المدير العام احمد عويدات، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيسة نقابة موظفي "اوجيرو" السيدة اميلي نصار وأعضاء مجلس إدارة النقابة. وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على المضي قدما في استكمال انشاء شركة " ليبان تيليكوم" وانتقال موظفي "اوجيرو" اليها، مع جميع الضمانات اللازمة واكثر، بما يحفظ حقوق الموظفين ومستقبلهم.

واكد الوزير الحاج التزام الحكومة بانتقال جميع العاملين في "اوجيرو" الى "ليبان تيليكوم" مع حفظ اقدمياتهم وجميع حقوقهم والتقديمات الاجتماعية المعطاة لهم. وقال:"لن يترك احد خلفنا. سنعتمد عقد عمل جماعيا، ونوحد الرواتب لإزالة الفارق بين المياومين والموظفين في الملاك، وسنستثمر في الشبكة. "ليبان تيليكوم" ستكون من أكبر الشركات في لبنان، وموظفو "اوجيرو" هم عمادها".

وأشار الى ان الشركة ستؤسس فور تعيين مجلس ادارتها وإصدار ترخيصها.

الى ذلك، كانت للرئيس عون اجتماعات إنمائية عرضت ملفي الاتصالات والكهرباء.على صعيد الاتصالات، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا تناول ملف انتقال موظفي هيئة " اوجيرو" الى شركة " ليبان تيليكوم"، حضره وزير الاتصالات شارل الحاج، ورئيس مجلس إدارة "اوجيرو" المدير العام احمد عويدات، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيسة نقابة موظفي "اوجيرو" السيدة اميلي نصار وأعضاء مجلس إدارة النقابة. وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على المضي قدما في استكمال انشاء شركة " ليبان تيليكوم" وانتقال موظفي "اوجيرو" اليها، مع جميع الضمانات اللازمة واكثر، بما يحفظ حقوق الموظفين ومستقبلهم.واكد الوزير الحاج التزام الحكومة بانتقال جميع العاملين في "اوجيرو" الى "ليبان تيليكوم" مع حفظ اقدمياتهم وجميع حقوقهم والتقديمات الاجتماعية المعطاة لهم. وقال:"لن يترك احد خلفنا. سنعتمد عقد عمل جماعيا، ونوحد الرواتب لإزالة الفارق بين المياومين والموظفين في الملاك، وسنستثمر في الشبكة. "ليبان تيليكوم" ستكون من أكبر الشركات في لبنان، وموظفو "اوجيرو" هم عمادها".وأشار الى ان الشركة ستؤسس فور تعيين مجلس ادارتها وإصدار ترخيصها.

مجلس إدارة كهرباء لبنان

الى ذلك، رأس الرئيس عون اجتماعا حضره رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر، وأعضاء المجلس السادة: المهندس سامر الحسنية، المهندس مازن شبارو، المحامي علي برو، والمحامية السيدة جويل الشكر. وجرى خلال اللقاء عرض واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية والإدارية التي يعمل مجلس الإدارة على تنفيذها.

وأوضح المهندس نصر أن الزيارة تهدف إلى الاستماع إلى توجيهات رئيس الجمهورية في إطار مسار الإصلاح، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على العمل بحيادية تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات ولجان نيابية وهيئات رقابية، إضافة إلى إدارة المؤسسة وموظفيها والنقابة والمورّدين، بما يضمن تكامل الجهود للنهوض بقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يعمل على بناء فريق عمل متكامل، وعلى معالجة التعقيدات الإدارية والتحديات المتراكمة، بما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحازمة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

كما أطلع الوفد رئيس الجمهورية على خطة الحوكمة التي أعدّها مجلس الإدارة وأقرّها، بالتعاون مع البنك الدولي، والخطوات الجارية لاستكمال تنفيذها، إضافة إلى عدد من الملفات المرتقب عرضها على مجلس الوزراء.

من جهته، أكد الرئيس عون أن إصلاح قطاع الكهرباء يشكّل أولوية وطنية استراتيجية، تتجاوز جميع الانتماءات السياسية والطائفية، وهو من أبرز الملفات التي يوليها المستثمرون اهتماماً عند النظر في فرص الاستثمار في لبنان.

وشدّد على أهمية أن يعمل مجلس الإدارة باستقلالية وشفافية، وألّا يتأثر بالانتقادات ما دام ملتزماً بالقانون والمصلحة العامة، قائلاً: "دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تترددوا في اتخاذ القرارات الصحيحة، مهما كانت صعبة".

ولفت إلى أن مسؤولية الدولة والحكومة تقضي بتسهيل عمل المؤسسة وتذليل العقبات الإدارية التي تعترضها، من دون المساس بالقوانين والضوابط المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، تمنى الرئيس عون التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهامهم، مؤكداً دعمه لكل جهد إصلاحي جدي يساهم في إعادة النهوض بمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين أدائها، بما يخدم جميع اللبنانيين.

النائب ابو فاعور

على صعيد آخر، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية حيث اجرى مع عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا في ضوء التطورات الأخيرة.



النائب طرابلسي

كما عرض رئيس الجمهورية مع عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي الملف التربوي من جوانبه كافة.

مدير عام وزارة الصحة

وفي قصر بعبدا، مدير عام وزارة الصحة وئام أبو حمدان الذي عرض مع الرئيس عون عددا من التي تتعلق بالوزارة، واثنى رئيس الجمهورية على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مكافحة الادوية الفاسدة والمهربة والتي لا تنطبق عليها المواصفات الصحية.

نادي الحكمة