الزين طلبت فتح الملفات البيئية أمام الرأي العام: جلسة نيابية موسّعة وعلى الهواء لعرض الحقائق

Advertisement

وجّهت وزيرة البيئة تمارا كتاباً إلى رئيس النيابية النائب ، طلبت فيه الدعوة إلى عقد جلسة موسّعة للجنة، بحضور جميع أعضائها، لمناقشة ملفّي المحميات الطبيعية والمقالع والكسارات، وتحديداً أوامر التحصيل، مع دعوة إلى نقل الجلسة مباشرة على الهواء أو تسجيلها وبثّها لاحقاً للرأي العام.وأوضحت الزين في الكتاب، المؤرّخ في ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦، أنّ طلبها يأتي "نظراً للتضليل المتمادي في بعض الملفات البيئية المتداولة، أو مساهمة البعض، عن قصد أو عن غير قصد، في تشتيت المواطنين والرأي العام".وتمنّت على دعوة لجان المحميات إلى المشاركة في الجلسة، إلى جانب الوزير هاني بصفته المدير السابق لمحمية أرز الطبيعية، لمناقشة الملفات المطروحة بحضور الجهات المعنية.كما طلبت التأكيد على النائبة نجاة تحديداً للحضور والمشاركة، "وخاصة لناحية تأدية دورها داخل المؤسسات الدستورية"، مع مَن ترغب في اصطحابهم من خبراء..وطلبت الزين دعوة وسائل الإعلام إلى بثّ الجلسة مباشرة على الهواء، أو تسجيلها بهدف بثّها لاحقاً من جانب اللجنة للرأي العام، مؤكّدةً أنّ هذا الطلب يستند إلى معرفتها بحرص رئيس اللجنة على "عرض الحقائق كما هي"، وشاكرةً له تعاونه.