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لبنان

الزين طلبت فتح الملفات البيئية أمام الرأي العام: جلسة نيابية موسّعة وعلى الهواء لعرض الحقائق

Lebanon 24
21-10-2026 | 06:32
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الزين طلبت فتح الملفات البيئية أمام الرأي العام: جلسة نيابية موسّعة وعلى الهواء لعرض الحقائق
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وجّهت وزيرة البيئة تمارا الزين كتاباً إلى رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك، طلبت فيه الدعوة إلى عقد جلسة موسّعة للجنة، بحضور جميع أعضائها، لمناقشة ملفّي المحميات الطبيعية والمقالع والكسارات، وتحديداً أوامر التحصيل، مع دعوة وسائل الإعلام إلى نقل الجلسة مباشرة على الهواء أو تسجيلها وبثّها لاحقاً للرأي العام.
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وأوضحت الزين في الكتاب، المؤرّخ في ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦، أنّ طلبها يأتي "نظراً للتضليل المتمادي في بعض الملفات البيئية المتداولة، أو مساهمة البعض، عن قصد أو عن غير قصد، في تشتيت المواطنين والرأي العام".
وتمنّت على يزبك دعوة لجان المحميات إلى المشاركة في الجلسة، إلى جانب الوزير نزار هاني بصفته المدير السابق لمحمية أرز الشوف الطبيعية، لمناقشة الملفات المطروحة بحضور الجهات المعنية.
كما طلبت التأكيد على النائبة نجاة صليبا تحديداً للحضور والمشاركة، "وخاصة لناحية تأدية دورها داخل المؤسسات الدستورية"، مع مَن ترغب في اصطحابهم من خبراء..
وطلبت الزين دعوة وسائل الإعلام إلى بثّ الجلسة مباشرة على الهواء، أو تسجيلها بهدف بثّها لاحقاً من جانب اللجنة للرأي العام، مؤكّدةً أنّ هذا الطلب يستند إلى معرفتها بحرص رئيس اللجنة على "عرض الحقائق كما هي"، وشاكرةً له تعاونه.
 
 
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