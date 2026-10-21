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لبنان

أمام وزارة التربية... وقفة للجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائيّ

Lebanon 24
21-10-2026 | 08:14
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أمام وزارة التربية... وقفة للجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائيّ
أمام وزارة التربية... وقفة للجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائيّ photos 0
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أعلنت لجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائي، في بيان، ان وفدا ممثلا من أساتذة التوجيه التربوي من كل محافظات لبنان، مع وفد من "أساتذة الدوام المسائي"، نفذوا تحركا أمام وزارة التّربية، بالتزامن مع اجتماع اليونيسف والوزارة، وطالبوا بلقاء مع معالي الوزيرة ريما كرامي لطرح قضيّة طرد ٤٠٠ موجه تربوي دون إنذار من ذوي الكفاءة العلميّة والمهنيّة، واستمر التحرّك أكثر من ٦ ساعات دون لقاء معالي وزيرة التربية".
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وأشار البيان، الى "ان التحرّك اختتم بوقفة احتجاجيّة، ومناشدة معالي وزيرة التربية بالعدول عن قرار إيقاف ٤٠٠ موجّه تربوي عن العمل، وإذ نكرر مناشدتنا فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام متابعة قضيّتنا بعودة أساتذة التوجيه التربوي في الدوام المسائي للتعليم، ونشكر مواكبة الإعلام لقضيّتنا".

وختم البيان :"وتمّ الاتفاق على أن تبقى اجتماعات أساتذة التوجيه التربوي قائمة، على أن يُصار إلى تحرّكات أخرى أمام "اليونيسف" و"الوزارة" أمام الإعلام في حال عدم الوصول إلى مساعي إيجابية أو حلحلة للقضيّة".
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