مرقص بحث مع وفد بريطاني في تطوير التواصل الحكومي.. والتقى وفداً عرض لمشروع الدولة المدنية

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدا بريطانيا
من GCSI (Government communication service )(international ضم نائبة رئيس البعثة ومديرة التنمية في وزارة الخارجية
والكومنولث والتنمية فيكتوريا دان ، الى جانب مسؤول من المكتب الإعلامي
لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وتندرج الزيارة في اطار تقييم واقع التواصل مع الحكومة اللبنانية
والعمل على بناء القدرات المحلية لتعزيز وتطوير التواصل، ولتنظيم ورش عمل تتضمن بناء القدرات والتعاون بين الطرفين.
وفي سياق آخر، التقى الوزير مرقص وفدا ضم: مديرة مركز "تموز
للدراسات والتكوين على المواطنية" أمل الصانع ، الرئيس السابق للمجلس الدستوري عصام سليمان والدكتور ادونيس عكرا الذي قال إثر اللقاء:" تشرفنا بزيارة معالي الوزير بول مرقص لعرض مشروع كيفية إقامة الدولة المدنية الحاضنة للأديان في لبنان
، كي تكون بديلا للنظام الطائفي الموجود ، حيث عرضنا على معاليه المشروع المذكور، وطلبنا رعايته الكريمة لاجل عقد مؤتمر وطني هدفه إطلاق هذا المشروع".