تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالفيديو... خزان مازوت لتهريب الدخان!

Lebanon 24
21-10-2026 | 08:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو... خزان مازوت لتهريب الدخان!
بالفيديو... خزان مازوت لتهريب الدخان! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديرية العامة للجمارك، أنّ شعبة المكافحة البرية في بيروت ضبطت أكثر من 3500 "كروز" من الدخان المهرّب، من أصناف مختلفة، أُخفيت داخل خزان مازوت مصنّع خصيصاً لاستخدامه مخبأً للتهريب، ومحمّل على متن سيارة بيك أب.

وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة من البقاع إلى بيروت، حيث تمكّنت عناصر الشعبة من كشف فتحة خلفية في الخزان استُخدمت لإدخال كميات الدخان وإخفائها، في محاولة للتحايل على إجراءات التفتيش والتمويه على الحمولة الفعلية، عبر استغلال الشكل الخارجي للخزان للإيحاء بأنّه مخصّص لنقل المحروقات.

وتُبرز العملية لجوء المهرّبين إلى أساليب إخفاء أكثر تعقيداً، تتجاوز توضيب البضائع إلى تصنيع مخابئ مخصّصة لها، بما يجعل الرصد الدقيق والمتابعة الميدانية عنصرين أساسيين في كشفها وإحباطها.

وقد اقتيد المخالف إلى مركز الشعبة، ونُقلت المضبوطات إليه، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف القضاء المختص.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوة إسرائيلية تقترب لمسافة 50 متراً من نقطة للجيش اللبناني عند خزان زوطر الغربية
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال جثة سوري من داخل خزان مياه في سلعاتا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة كابل أساسي من خزان قاديشا تقطع الكهرباء عن مبان في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 16:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

مديرية ال

القضاء ا

lebanon

البقاع

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:47 | 2026-10-21
Lebanon24
09:30 | 2026-10-21
Lebanon24
09:21 | 2026-10-21
Lebanon24
09:16 | 2026-10-21
Lebanon24
09:05 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24