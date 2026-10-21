بالفيديو... خزان مازوت لتهريب الدخان!

أعلنت ، أنّ شعبة المكافحة البرية في ضبطت أكثر من 3500 " " من الدخان المهرّب، من أصناف مختلفة، أُخفيت داخل خزان مازوت مصنّع خصيصاً لاستخدامه مخبأً للتهريب، ومحمّل على متن سيارة بيك أب.



وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة من إلى بيروت، حيث تمكّنت عناصر الشعبة من كشف فتحة خلفية في الخزان استُخدمت لإدخال كميات الدخان وإخفائها، في محاولة للتحايل على إجراءات التفتيش والتمويه على الحمولة الفعلية، عبر استغلال الشكل الخارجي للخزان للإيحاء بأنّه مخصّص لنقل المحروقات.



وتُبرز العملية لجوء المهرّبين إلى أساليب إخفاء أكثر تعقيداً، تتجاوز توضيب البضائع إلى تصنيع مخابئ مخصّصة لها، بما يجعل الرصد الدقيق والمتابعة الميدانية عنصرين أساسيين في كشفها وإحباطها.



وقد اقتيد المخالف إلى مركز الشعبة، ونُقلت المضبوطات إليه، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف المختص.

ضبط أكثر من 3500 كروز من الدخان المهرّب داخل خزان مازوت https://t.co/Jk8I0VlyCU — 24 (@Lebanon24) October 21, 2026 Advertisement