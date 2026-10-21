رابطة متفرغي اللبنانية: لإقرار ملف التفرغ بشفافية تامة

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رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في بيان اثر اجتماعها، أن "استمرار التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة يبقي شريحة واسعة منهم في دائرة الظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، ويُضعف قدرة ، بوصفها ، على أداء رسالتها في التعليم العالي والبحث العلمي".وأكدت أن "ملف التفرغ لم يعد مجرد مطلب نقابي بل أصبح استحقاقا وطنيا وأكاديميا ملحا، وحاجة أساسية وملموسة للجامعة لسد النقص في كلياتها وفروعها، وحقا للزملاء الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية، وأفنوا سنوات في خدمة الجامعة".وإذ شددت على أن "إقرار هذا الملف يجب أن يتم حصرا وفق معايير الكفاءة والاقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبشفافية تامة، بعيدا عن أي توظيف عشوائي أو استنسابية أو محسوبيات، وبما يصون التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك"، دعت " الذي ينعقد في ، غدا الخميس، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وفورية لإقرار ملف التفرغ من دون المزيد من التأجيل، وبما يحفظ حق الجامعة وحق الزملاء المتعاقدين".وأكدت الهيئة التنفيذية إبقاء جلساتها "مفتوحة لمواكبة ومتابعة كل التطورات المتعلقة بهذا الملف".