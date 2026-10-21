تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسامني اطلع على تطورات مشروع "IMEC" ودراسة تطوير مرفأ الأوزاعي

Lebanon 24
21-10-2026 | 10:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسامني اطلع على تطورات مشروع IMEC ودراسة تطوير مرفأ الأوزاعي
رسامني اطلع على تطورات مشروع IMEC ودراسة تطوير مرفأ الأوزاعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اطّلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على آخر تطورات مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والخطوات التي يتخذها لبنان لتعزيز حضوره في المشروع والاستفادة من الفرص التي يتيحها.
Advertisement

وفي هذا الإطار، ترأس رسامني اجتماعًا مع وفد التفاوض بشأن المشروع، جرى خلاله استعراض الخطوات التي أنجزها لبنان ومتطلبات المرحلة المقبلة، ولا سيما تطوير القدرات اللوجستية والفنية لمرفأَي بيروت وطرابلس، وتعزيز الربط بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والترانزيت وإعادة التصدير، وربط المرافئ اللبنانية بالشبكة اللوجستية الأوسع للمشروع.

ويأتي ذلك في أعقاب مشاركة مرفأَي بيروت وطرابلس في إطلاق «نادي موانئ IMEC» في نيودلهي، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة بين الموانئ المشاركة.

وفي سياق آخر، اطّلع رسامني على الدراسة الخاصة بتطوير مرفأ الأوزاعي للصيادين، التي يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إعدادها بتمويل من بنك التنمية الألماني (KfW)، في إطار العمل على تطوير المرفأ وتحسين بنيته التحتية.

وحضر الاجتماع المتعلق بدراسة تطوير مرفأ الأوزاعي ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة «كريدو»، إلى جانب المدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام.

كما استقبل رسامني نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيث هانيغان (Keith Hanigan)، وتناول اللقاء الشؤون العامة في البلاد والأوضاع الراهنة.
مواضيع ذات صلة
سلام: لتطوير الطرقات البرية المؤدية الى مرفأ بيروت وإنشاء مرافئ جافّة وشبكة سكك حديد وبدأنا بدراسة لربط المرفأ بالبقاع
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى IMEC...هذا ما قاله عون
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران السوري: أعمال تطوير مطار حلب الدولي تبدأ مطلع 2027 لزيادة طاقته الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت.. متى سيصدر "القرار الظني"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الأمم المتحدة

المدير العام

الشرق الأوسط

رئيس اتحاد

نائب رئيس

اللبنانية

مني على

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-10-21
Lebanon24
14:45 | 2026-10-21
Lebanon24
14:44 | 2026-10-21
Lebanon24
14:32 | 2026-10-21
Lebanon24
14:32 | 2026-10-21
Lebanon24
14:15 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24