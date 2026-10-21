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لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض "ميليبول قطر 2026"

Lebanon 24
21-10-2026 | 10:31
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سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض ميليبول قطر 2026
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض ميليبول قطر 2026 photos 0
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في الدوحة، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، شملت وزير داخلية بلجيكا برنارد كوينتين، ووزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية بيرند كروسر، ووزير العدل والنظام العام في قبرص كوستاس فيتيريس، في حضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف.
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وتناول الوزير الحجار مع المسؤولين الذين التقاهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات الأمنية، وتطوير آليات التنسيق في ظل التحديات الأمنية في المنطقة والتي تستدعي تكثيف التعاون بين الدول وتوحيد الجهود لمواجهتها.



كما شكّلت اللقاءات مناسبة لعرض التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، والتشديد على أهمية دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها، بما يمكّنها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار.
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