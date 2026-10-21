سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض "ميليبول قطر 2026"

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عقد والبلديات أحمد ، في ، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، شملت وزير داخلية برنارد كوينتين، ووزير الدولة في بيرند كروسر، ووزير العدل والنظام العام في كوستاس فيتيريس، في حضور سفير في قطر بلال قبلان وأمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف.وتناول الوزير الحجار مع المسؤولين الذين التقاهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات الأمنية، وتطوير آليات التنسيق في ظل التحديات الأمنية في المنطقة والتي تستدعي تكثيف التعاون بين الدول وتوحيد الجهود لمواجهتها.كما شكّلت اللقاءات مناسبة لعرض التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، والتشديد على أهمية دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز قدراتها، بما يمكّنها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار.