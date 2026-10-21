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لبنان

اتصال هاتفي قد يوقعكم في الفخ.. قوى الأمن تحذّر

Lebanon 24
21-10-2026 | 14:32
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اتصال هاتفي قد يوقعكم في الفخ.. قوى الأمن تحذّر
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حذّرت قوى الأمن الداخلي، عبر فيديو توعوي نشرته على منصة "إكس"، من عمليات احتيال تبدأ باتصالات هاتفية يدّعي خلالها المتصلون أنهم عناصر أمنية، ويوهمون الضحايا بوجود ملفات قضائية أو أمنية بحقهم، قبل مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لتجنّب التوقيف.
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وأوضحت أن المحتالين قد يستخدمون أرقاماً محلية أو أجنبية، وينتحلون صفة عناصر من مخفر حبيش أو مراكز أمنية أخرى، مدّعين وجود قضايا تتعلق بالمخدرات أو الآداب العامة أو مخالفات السير.

وأضافت أن شخصاً آخر يتدخل خلال الاتصال منتحلاً صفة ضابط، إلى جانب امرأة تدّعي أنها محامية، بهدف إقناع الضحية بإمكانية تسوية القضية مقابل تحويل مبلغ مالي بصورة عاجلة.

وأكدت قوى الأمن أنها لا تعتمد هذا الأسلوب في التواصل مع المواطنين، ولا تطلب تحويل أموال لتسوية القضايا، مشيرة إلى توقيف شخصين من العصابة التي تنفّذ هذه العمليات، فيما تتواصل ملاحقة المتورطين.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي اتصال مماثل، محذّرة من الوقوع ضحية هذه الأساليب الاحتيالية.
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