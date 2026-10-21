تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعميم للمدعي العام في ملف العفو: للالتزام بالنص التشريعي وعدم الاعتداد بأي نص يخالفه

Lebanon 24
21-10-2026 | 22:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تعميم للمدعي العام في ملف العفو: للالتزام بالنص التشريعي وعدم الاعتداد بأي نص يخالفه
تعميم للمدعي العام في ملف العفو: للالتزام بالنص التشريعي وعدم الاعتداد بأي نص يخالفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 برز تطوّر قضائي بارز بإعلان مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أنه في قانون العفو العام سيتمّ الالتزام بالنص التشريعي وعدم الاعتداد بأي نص يخالف النص التشريعي. وأضاف: قرارنا جاء بالاتفاق مع المجلس الدستوري والهدف ليس كسر قراره بل تصويب الأمور بالقانون كي لا تؤدي إلى أي استنسابية.
Advertisement

 وأصدر الحاج، تعميماً بهذا الخصوص إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يتعلق باجراءات تطبيق قانون العفو العام.

وكتبت" الاخبار": اختار المدعي العام التمييزي، أن يفتتح أولى خطوات تطبيق قانون العفو العام، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بمخالفة قضائية، عبر إصداره تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، يطلب فيه قبل البتّ في أي طلب يتعلق بإسقاط العقوبة أو أي ملاحقة استناداً لقانون العفو العام، الحصول على نسخة من السجل العدلي للشخص الملاحق أو المحكوم، إلى جانب نسخ من المستندات والمحفوظات العائدة إليه لدى الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود أي ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف تحول دون استفادته من العفو، لا سيما في الحالات التي يتصل فيها تعدّد الملاحقات بقضايا المخدرات، وفق البند الخامس من المادة الثانية، أو بجرائم السرقة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة.

وقالت مصادر قضائية إنّ التعميم، بإدراجه «تعدّد الملاحقات في قضايا المخدرات» ضمن الحالات المانعة من الاستفادة من العفو العام، يخالف قرار المجلس الدستوري الذي حدد صراحة أنّ «التكرار، بمفهومه القانوني المنصوص عليه في قانون العقوبات، لا يتحقّق إلا بصدور حكم سابق مبرم، ولا تكفي الملاحقة دليلاً عليه»، وكرّس في الفقرة «أ» من منطوقه المتعلق بالمادة الثانية تحفّظاً تفسيرياً ملزماً يقضي بتفسير التكرار الوارد في البند الخامس من المادة الثانية من قانون العفو وفق مفهومه القانوني في قانون العقوبات. وبالتالي، لا يجوز اعتماد مجرّد تعدّد الملاحقات سبباً لحرمان المعنيّ من العفو، من دون التحقّق من توافر شروط التكرار القانوني، خصوصاً أن الملاحقة قد تفضي إلى إبطال التعقبات أو إلى البراءة.

واعتبرت المصادر أن التعميم يثير إشكالية قانونية، مستندةً إلى المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، التي تنصّ على أن «تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية». كما استندت إلى المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس، التي تؤكد قوة قراراته وإلزاميتها لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، بما يشمل النيابات العامة والمحاكم.

وقالت المصادر إن التعميم يعني أن الحاج وضع نفسه مكان مجلس النواب، وأضاف فقرة على النص الأصلي، المقصود منها التشديد على فئة دون أخرى لاعتبارات وخلفيات سياسية. وقد أصدر نادي القضاة بياناً شدّد فيه على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الدستوري، مؤكداً أن «استقلالية القضاء لا تسمح بتجاوز قرارات المجلس الدستوري، التي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها وتُلزم جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، وهي قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية».
 
مواضيع ذات صلة
ملف العفو العام بين النواب السنّة ومدعي عام التمييز الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدعي عام التمييز في المجلس الدستوري لبحث قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... تعميم قضائي يتعلّق بالعفو العام
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات صحافية: النواب السنة سيثيرون في الجلسة العامة ملف قانون العفو العام رغم أنّ الجلسة انتخابية وليست تشريعية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

المدعي العام

الاستئناف

العقوبات

النيابة

الدستور

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-10-22
Lebanon24
05:05 | 2026-10-22
Lebanon24
05:02 | 2026-10-22
Lebanon24
05:00 | 2026-10-22
Lebanon24
04:52 | 2026-10-22
Lebanon24
04:51 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24