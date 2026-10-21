تحرّك فرنسي لما بعد "اليونيفيل" ولبنان مع أي صيغة تمنع الفراغ

Advertisement

ويكتسب الموقف الفرنسي أهمية خاصة، لأنه يتجاوز التأكيد على استمرار الحضور العسكري الفرنسي، إلى طرح تصور لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بما يتيح إعادة تنظيم الوجود الدولي في الجنوب ضمن صيغة جديدة. فباريس، التي تنظر إلى استقرار لبنان باعتباره جزءًا من استقرار المنطقة، تسعى إلى بناء إطار يحافظ على الحضور الدولي، ويمنح الدول المشاركة دورًا في مواكبة الترتيبات الأمنية المقبلة، في وقت لا تزال فيه الأسئلة مفتوحة حول طبيعة المهمة الجديدة وصلاحياتها وآليات عملها ومدى قدرتها على توفير ضمانات عملية للاستقرار.وكانت إحدى النقاط الأساسية التي تناولتها الاتصالات مع الجانب اللبناني تتصل بموقف من فكرة إنشاء القوة البديلة، إذ لم يكن كافيًا أن تتبلور المبادرة الفرنسية الإيطالية وأن تبدأ الاتصالات بشأنها، بل كان لا بد من معرفة ما إذا كان لبنان يقبل بهذه الصيغة. وقد أبلغ لبنان موافقته على هذه الصيغة أو على أي صيغة بديلة تمنع الفراغ الذي سيحدثه انتهاء مهام اليونيفيل، ما أزال عقبة أساسية أمام الانتقال إلى مرحلة أوسع من المشاورات. وتكتسب هذه الموافقة دلالتها من كون أي ترتيب دولي جديد في الجنوب يحتاج إلى غطاء لبناني واضح، وإلى تفاهم بشأن دوره وحدود مهمته وعلاقته بالمؤسسات العسكرية والأمنية .لكن موافقة بيروت لا تعني أن الطريق باتت مفتوحة بالكامل، إذ تبقى الموافقة الأميركية الحلقة الأهم في استكمال المسار. وفي هذا الإطار، أبلغ الفرنسيون الجانب اللبناني أنهم يبذلون جهودًا لإقناع في الموافقة على المشروع، وأنهم سيواصلون هذه المساعي للوصول إلى موقف أميركي مؤيد. وتستند المقاربة الفرنسية، بحسب ما نُقل في هذا السياق، إلى تقدير مفاده أن موافقة من شأنها أن تزيل جانبًا أساسيًا من الاعتراضات المحتملة، ولا سيما أن باريس ترى أن الموقف الأميركي سيكون مؤثرًا في حسابات حيال القوة المقترحة.ومن هنا، تبدو الاتصالات الفرنسية العربية والدولية أبعد من كونها مشاورات شكلية أو محاولة لحشد تأييد سياسي عام، فهي تهدف إلى تأمين المناخات الملائمة لإنجاح المبادرة الفرنسية الإيطالية، واستقطاب الدول القادرة على المشاركة، وتوفير التفاهمات الضرورية بشأن شكل القوة ومهماتها والظروف السياسية والأمنية التي ستعمل ضمنها. وتدرك باريس أن نجاح المشروع لا يتوقف على إعلان الرغبة في تشكيله، بل يتطلب تقاطعًا بين المصالح الدولية، وقبولا لبنانيًا، وتفهمًا أميركيًا، فضلا عن معالجة الرفض المرتبطة بموقف إسرائيل من أي صيغة أمنية جديدة في الجنوب.وفي موازاة الملف الأمني، تتناول المشاورات الفرنسية سبل استمرار الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للبنان، بما يعكس مقاربة تعتبر أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية وحدها. وتؤكد فرنسا استمرار اهتمامها بدعم المؤسسات اللبنانية، مع تركيز خاص على الجيش والأجهزة الأمنية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية الاستقرار وتعزيز قدرة أداء مسؤولياتها. كما أن استمرار الدعم الاجتماعي والتربوي والاقتصادي يشكل عنصرًا مكملا لأي مسعى دولي يرمي إلى تثبيت الأوضاع اللبنانية ومنع تفاقم الأزمات الداخلية.وفي ظل هذا الحراك، يقف لبنان أمام مسار دبلوماسي يتجاوز مسألة استبدال قوة دولية بأخرى، ليطرح سؤالا أوسع عن مستقبل الضمانات الأمنية في الجنوب ودور الدولة اللبنانية فيها. فالموافقة اللبنانية تمثل خطوة أولى، فيما تبقى واشنطن نقطة الاختبار الأساسية للمبادرة. وانطلاقًا من التحرك الفرنسي والتنسيق الدولي والحاجة اللبنانية إلى الاستقرار، ستتحدد قدرة المشروع على الانتقال من إطار المشاورات إلى صيغة عملية قابلة للتنفيذ، من دون أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى فراغ أمني جديد.