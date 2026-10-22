العدّاد يتحرك... كم لاجئاً سورياً غادر الى بلاده فعلاً؟

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يشهد ملف اللاجئين السوريين في تحولاً متسارعاً، مع ارتفاع أعداد العائدين إلى بلادهم خلال الأشهر الأخيرة. فقد بلغت حصيلة السوريين الذين عادوا من لبنان نحو 700 ألف شخص حتى نهاية أيلول 2026، وفق بيانات . وتأتي هذه الحصيلة من أصل 1.5 مليون سوري يُقدَّر وجودهم في لبنان حالياً، بينهم 854,633 لاجئاً مسجلاً رسمياً لدى المفوضية، ما يجعل لبنان الأعلى عالمياً في عدد اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان.وتشير الإحصاءات إلى أن العودة العفوية والتلقائية تشكّل المسار الأبرز، إذ تمثّل نحو 87% من إجمالي العائدين بمبادرات شخصية، بينما تتم بقية العمليات بالتنسيق مع عبر خطط العودة الطوعية.ولا تقتصر الجهود الرسمية الحالية بين ودمشق على الجوانب اللوجستية، إنما تركّز على تأمين مقومات الاستدامة، من خلال حماية الأطفال ومكافحة عمالتهم، وتطوير شبكات أمان اجتماعي تضمن للعائدين السكن والطبابة والتعليم فور وصولهم إلى الأراضي .