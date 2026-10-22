طيران الشرق الأوسط... تعديل مواعيد اقلاع رحلات الشركة الى الدمام وجدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط
- الخطوط الجوية اللبنانية
، في بيان، أنه "بسبب استمرار الاوضاع الراهنة، عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية حالياً الى مطار الملك خالد في الرياض
الى حين اعادة فتحه والحصول على الأذونات اللازمة للتشغيل".
اما بالنسبة لرحلات الشركة الى مطاري الملك عبد العزيز
الدولي في جدة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام فقد تم تعديل جدول مواعيد رحلاتها الى كل من الدمام وجدة في الفترة الممتدة من 25 تشرين الأول 2026 ولغاية 3 تشرين الثاني 2026 ضمناً لتصبح كالتالي:
1- تم تعديل جدول مواعيد رحلات الشركة الى مطار الملك فهد الدولي – الدمام لتصبح على النحو التالي:
يوم التشغيل تاريخ التشغيل رقم الرحلة من الى موعد الأقلاع
الأحد 25 تشرين الأول ME442 بيروت الدمام 13:00 ظهراً
الأحد 25 تشرين الأول ME443 الدمام بيروت 17:25 بعد الظهر
الثلاثاء 27 تشرين الأول ME446 بيروت الدمام 11:05 ظهراً
الثلاثاء 27 تشرين الأول ME447 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهر
الخميس 29 تشرين الأول ME442 بيروت الدمام 11:05 ظهراً
الخميس 29 تشرين الأول ME443 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهر
الأحد 1 تشرين الثاني ME442 بيروت الدمام 11:05 ظهراً
الأحد 1 تشرين الثاني ME443 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهر
الثلاثاء 3 تشرين الثاني ME442 بيروت الدمام 14:00 ظهراً
الثلاثاء 3 تشرين الثاني ME443 الدمام بيروت 18:25 بعد الظهر
2- تعدل مواعيد اقلاع رحلات جدة المسائية لأيام الأثنين 26 تشرين الأول و 2 تشرين الثاني وأيام الثلاثاء 27 تشرين الأول و 3 تشرين الثاني وتدمج رحلات جدة المسائية المجدولة تحت رقم ME368/ME369 مع رحلات جدة الصباحية المجدولة تحت رقم ME364/ME365 لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (28, 29, 30 , 31 تشرين الأول 2026) ويوم الأحد 1 تشرين الثاني 2026، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى جدة عن الفترة الممتدة من 26 تشرين الأول 2026 ولغاية 3 تشرين الثاني 2026 وفقاً للتالي:
يوم التشغيل تاريخ التشغيل رقم الرحلة من الى موعد الأقلاع
الاحد 25 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الاحد 25 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الأثنين 26 تشرين الأول ME368 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الأثنين 26 تشرين الأول ME369 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الثلاثاء 27 تشرين الأول ME368 بيروت جدة 08:40 صباحاً
الثلاثاء 27 تشرين الأول ME369 جدة بيروت 13:15 ظهراً
الأربعاء 28 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الأربعاء 28 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الخميس 29 تشرين الأول ME364 بيروت المدينة المنورة 07:25 صباحاً
الخميس 29 تشرين الأول ME364 المدينة المنورة جدة 11:10 ظهراً
الخميس 29 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الجمعة 30 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الجمعة 30 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
السبت 31 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاً
السبت 31 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الاحد 1 تشرين الثاني ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الاحد 1 تشرين الثاني ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الأثنين 2 تشرين الثاني ME368 بيروت جدة 08:55 صباحاً
الأثنين 2 تشرين الثاني ME369 جدة بيروت 13:25 ظهراً
الثلاثاء 3 تشرين الثاني ME368 بيروت جدة 08:40 صباحاً
الثلاثاء 3 تشرين الثاني ME369 جدة بيروت 13:15 ظهراً
سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy :
• تغيير الحجز مجانًا ضمن درجة السفر نفسها حتى 3 تشرين الثاني 2026.
• تغيير مسار الرحلة من وإلى جدة أو الدمام مسموح به مجانًا.
• يُسمح باسترداد قيمة التذكرة دون فرض أي رسوم.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb