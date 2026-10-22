طيران الشرق الأوسط... تعديل مواعيد اقلاع رحلات الشركة الى الدمام وجدة

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أعلنت - الخطوط الجوية ، في بيان، أنه "بسبب استمرار الاوضاع الراهنة، عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية حالياً الى مطار الملك خالد في الى حين اعادة فتحه والحصول على الأذونات اللازمة للتشغيل".اما بالنسبة لرحلات الشركة الى مطاري الملك الدولي في جدة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام فقد تم تعديل جدول مواعيد رحلاتها الى كل من الدمام وجدة في الفترة الممتدة من 25 تشرين الأول 2026 ولغاية 3 تشرين الثاني 2026 ضمناً لتصبح كالتالي:1- تم تعديل جدول مواعيد رحلات الشركة الى مطار الملك فهد الدولي – الدمام لتصبح على النحو التالي:يوم التشغيل تاريخ التشغيل رقم الرحلة من الى موعد الأقلاعالأحد 25 تشرين الأول ME442 بيروت الدمام 13:00 ظهراًالأحد 25 تشرين الأول ME443 الدمام بيروت 17:25 بعد الظهرالثلاثاء 27 تشرين الأول ME446 بيروت الدمام 11:05 ظهراًالثلاثاء 27 تشرين الأول ME447 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهرالخميس 29 تشرين الأول ME442 بيروت الدمام 11:05 ظهراًالخميس 29 تشرين الأول ME443 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهرالأحد 1 تشرين الثاني ME442 بيروت الدمام 11:05 ظهراًالأحد 1 تشرين الثاني ME443 الدمام بيروت 15:30 بعد الظهرالثلاثاء 3 تشرين الثاني ME442 بيروت الدمام 14:00 ظهراًالثلاثاء 3 تشرين الثاني ME443 الدمام بيروت 18:25 بعد الظهر2- تعدل مواعيد اقلاع رحلات جدة المسائية لأيام الأثنين 26 تشرين الأول و 2 تشرين الثاني وأيام الثلاثاء 27 تشرين الأول و 3 تشرين الثاني وتدمج رحلات جدة المسائية المجدولة تحت رقم ME368/ME369 مع رحلات جدة الصباحية المجدولة تحت رقم ME364/ME365 لأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت (28, 29, 30 , 31 تشرين الأول 2026) ويوم الأحد 1 تشرين الثاني 2026، وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى جدة عن الفترة الممتدة من 26 تشرين الأول 2026 ولغاية 3 تشرين الثاني 2026 وفقاً للتالي:يوم التشغيل تاريخ التشغيل رقم الرحلة من الى موعد الأقلاعالاحد 25 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاًالاحد 25 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالأثنين 26 تشرين الأول ME368 بيروت جدة 08:55 صباحاًالأثنين 26 تشرين الأول ME369 جدة بيروت 13:25 ظهراًالثلاثاء 27 تشرين الأول ME368 بيروت جدة 08:40 صباحاًالثلاثاء 27 تشرين الأول ME369 جدة بيروت 13:15 ظهراًالأربعاء 28 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاًالأربعاء 28 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالخميس 29 تشرين الأول ME364 بيروت المدينة المنورة 07:25 صباحاًالخميس 29 تشرين الأول ME364 المدينة المنورة جدة 11:10 ظهراًالخميس 29 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالجمعة 30 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاًالجمعة 30 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالسبت 31 تشرين الأول ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاًالسبت 31 تشرين الأول ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالاحد 1 تشرين الثاني ME364 بيروت جدة 08:55 صباحاًالاحد 1 تشرين الثاني ME365 جدة بيروت 13:25 ظهراًالأثنين 2 تشرين الثاني ME368 بيروت جدة 08:55 صباحاًالأثنين 2 تشرين الثاني ME369 جدة بيروت 13:25 ظهراًالثلاثاء 3 تشرين الثاني ME368 بيروت جدة 08:40 صباحاًالثلاثاء 3 تشرين الثاني ME369 جدة بيروت 13:15 ظهراًسياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy :• تغيير الحجز مجانًا ضمن درجة السفر نفسها حتى 3 تشرين الثاني 2026.• تغيير مسار الرحلة من وإلى جدة أو الدمام مسموح به مجانًا.• يُسمح باسترداد قيمة التذكرة دون فرض أي رسوم.لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:- الخط الارضي: 01-629999- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb