تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحرارة إلى ارتفاع قبل تقلبات جوية وأمطار محتملة السبت

Lebanon 24
22-10-2026 | 02:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحرارة إلى ارتفاع قبل تقلبات جوية وأمطار محتملة السبت
الحرارة إلى ارتفاع قبل تقلبات جوية وأمطار محتملة السبت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.
Advertisement



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28 درجة، بيروت 21 و 29 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



 غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. 



الجمعة:



صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.



السبت:



 غائم جزئيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة فيتشكل الضباب فوق الجبال مع احتمال امطار متفرقة فترة بعد الظهر في الداخل بخاصة شمال شرق البلاد يرافقها أحياناً برق ورعد مع احتمال لتساقط حبات البرد.



الأحد:



غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س. 



-الانقشاع:جيد اجمالاً 



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪.



-حال البحر:مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:27 درجة.



-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاع الحرارة الأمطار عائدة.. استعدوا للأجواء الخريفية اعتبارا من هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. ولكن استعدوا لعودة الأمطار اعتبارا من هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع الحرارة.. فيروس يضرب إيطاليا!
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

لبنان

جمالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-10-22
Lebanon24
05:05 | 2026-10-22
Lebanon24
05:02 | 2026-10-22
Lebanon24
05:00 | 2026-10-22
Lebanon24
04:52 | 2026-10-22
Lebanon24
04:51 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24