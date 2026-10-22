الحرارة إلى ارتفاع قبل تقلبات جوية وأمطار محتملة السبت

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28 درجة، 21 و 29 درجة، بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.الجمعة:صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.السبت:غائم جزئيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة فيتشكل الضباب فوق الجبال مع احتمال امطار متفرقة فترة بعد الظهر في الداخل بخاصة شمال شرق البلاد يرافقها أحياناً برق ورعد مع احتمال لتساقط حبات البرد.الأحد:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع:جيد اجمالاً-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪.-حال البحر:مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:27 درجة.-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.