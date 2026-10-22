"اليازا" تناشد وزير الأشغال لصيانة الفواصل الحديدية للجسور

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شددت "اليازا" في بيان على ان " وضع الفواصل الحديدية الدولية يعد مصدر للاصطدامات مرورية قاتلة وخاصة للدراجات النارية ، وتتوجه بنداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجميع المعنيين بضرورة صيانتها باسرع وقت ممكن . فمستخدمو الجسور يعانون في من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تتجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات ال 40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس".اضاف البيان:"تعد هذه الفواصل أساسية في بنية الجسور، ويجب تبديلها بشكل كل 12 إلى 15 سنة. يواجه المواطنون يومياً خطر الموت على جسور تفتقر لأبسط معايير السلامة، حيث يتعرضون لخطر سقوط إطارات السيارات والدراجات النارية في الفراغات المتآكلة، مما يتسبب في تلف وتعطل المركبات وتشويه هياكلها، وحتى انحرافها عن مسارها أو انقلابها في حالات السرعة الزائدة. بالإضافة إلى خطر سقوط الحصى والمواد الصلبة الأخرى على المارة والسيارات تحت ".ختمت:"تأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الواسعة التي بدأتها جمعية اليازا للتوعية حول أخطار الطرق في لبنان، وقد أثبتت فعاليتها في تحريك الرأي العام والضغط على المعنيين للتحرك، كما حدث في قضية الريغارات المسروقة. نأمل أن يتم الاهتمام بسلامة الإنسان في بلدنا الذي أنهكته السرقات وسوء الإدارة".