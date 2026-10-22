بسبب أعمال تزفيت... تدابير سير على طريق الشام الدوليّة

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صدر عـن لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقات العامة الآتي:"باشرت الشركة المتعهّدة أعمال استكمال تزفيت الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر نزولًا باتجاه وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 05:00 من تاريخ 22-10-2026، يوميًا ولغاية الساعة 16:00، إلى حين انتهاء الأشغال.لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من باتجاه بيروت عند أوّل أوتوستراد المديرج، باتجاه المديرج – – – بيروت، عبر الطريق الداخلي.يُرجى من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".