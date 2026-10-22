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لبنان

بسبب أعمال تزفيت... تدابير سير على طريق الشام الدوليّة

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:34
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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقات العامة الآتي:



"باشرت الشركة المتعهّدة أعمال استكمال تزفيت طريق الشام الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر المديرج نزولًا باتجاه بيروت وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 05:00 من تاريخ 22-10-2026، يوميًا ولغاية الساعة 16:00، إلى حين انتهاء الأشغال.
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لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من البقاع باتجاه بيروت عند أوّل أوتوستراد المديرج، باتجاه المديرج – حماناصوفر – بيروت، عبر الطريق الداخلي.



يُرجى من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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