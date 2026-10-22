في هذه المنطقة... توقيف مروّج مخدّرات وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي
، للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية
، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات
حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة في عدد من مناطق محافظة عكار
.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري)
بتاريخ 12-10-2026، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة التليل – عكار
، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات، وهي عبارة عن:
٦٥٣٣ حبة مخدرة نوع "كبتاغون".
۷۲ غ. من مادة حشيشة الكيف.
9 غ. من مادة السلفيا.
ميزان حساس ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء
المختص".