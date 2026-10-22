في هذه المنطقة... توقيف مروّج مخدّرات وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون

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صدر عن - العامة البلاغ التالي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات ، للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة في عدد من مناطق .على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري)بتاريخ 12-10-2026، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة التليل – ، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات، وهي عبارة عن:٦٥٣٣ حبة مخدرة نوع "كبتاغون".۷۲ غ. من مادة حشيشة الكيف.9 غ. من مادة السلفيا.ميزان حساس ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة المختص".