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لبنان

في هذه المنطقة... توقيف مروّج مخدّرات وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:43
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في هذه المنطقة... توقيف مروّج مخدّرات وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون
في هذه المنطقة... توقيف مروّج مخدّرات وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون photos 0
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي، للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة في عدد من مناطق محافظة عكار.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

بتاريخ 12-10-2026، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة التليل – عكار، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات، وهي عبارة عن:

٦٥٣٣ حبة مخدرة نوع "كبتاغون".

۷۲ غ. من مادة حشيشة الكيف.

9 غ. من مادة السلفيا.

ميزان حساس ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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