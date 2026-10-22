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لبنان

سلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا ما بعد 26 تشرين

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:29
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سلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا ما بعد 26 تشرين
سلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا ما بعد 26 تشرين photos 0
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأنه بعد أيامٍ من الدفء النسبي، حيث تعود درجات الحرارة إلى ملامسة عتبة الـ29 درجة مئوية على الساحل و27 درجة في البقاع، يستعدّ لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط للدخول في مشهدٍ جوّي مختلف، عنوانه الأمطار الغزيرة، والرعود، والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على القمم الجبال.
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أضاف خنيصر: "يبدأ المشهد من شمال شبه الجزيرة العربية، حيث يسيطر المرتفع شبه المداري مسجّلًا ضغطًا يقارب 1020hpa، ويساهم هذا التموضع في تعزيز تدفّق الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو سوريا ولبنان وفلسطين، تدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع، وتمنح الأجواء طابعًا خريفياً دافئاً، قبل أن تتبدّل المعادلة الجوية وتنقلب المقاييس مع ال Jet Stream. لكن خلف هذا الهدوء النسبي، تتشكّل ملامح تحوّلٍ لافت في الدورة الجوية فوق القارة الأوروبية وحوض المتوسط."

وتابع: "مع امتداد المرتفع الآزوري نحو غرب أوروبا، وتغيّر توزّع الضغوط الجوية، تصبح المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط أكثر عرضة لتأثير المنخفضات الجوية المقبلة من محيطها الشمالي والغربي، حاملةً معها الهواء البارد والرطوبة المتوسطية، في مشهدٍ قد يفتح الباب أمام سلسلة من الاضطرابات الجوية المتعاقبة."

وأشار خنيصر إلى انه بعد 26 تشرين الأول تصل المنخفضات الباردة ويستعد لبنان لتساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة تترافق مع نسبة عالية من الصواعق، وبسبب مرور التيار الهوائي Jet Stream  قد تستمر الحالة الجوية حتى بداية تشرين الثاني وارتفاع نسب الرطوبة واحتمالية تكدس السحب الركامية الباردة وتساقط امطار طوفانية بين لبنان وسوريا مع نسبة من الانفراجات.

وسيساهم الضغط المرتفع فوق غرب اوروبا من دفع الكتل القطبية بالتوجه نحو تركيا واليونان ويصل تأثيرها على قمم لبنان بحيث ستتساقط الثلوج الاولى فوق 2700 متر وربما اقل حسب اشتداد البرودة المصحوبة مع التيار النفاث الشمالي، بحسب خنيصر.

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