تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الضمان: تسديد 564 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء

Lebanon 24
22-10-2026 | 05:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الضمان: تسديد 564 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء
الضمان: تسديد 564 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي البيان التالي: 
Advertisement
 
لأنّ مسار الإصلاح لا يتوقّف عند إنجاز تحقّق، تعتمد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نهجًا تطويريًّا يقوم على البناء والتراكم. وقد أثبتت السنوات الثلاث الأخيرة ثبات هذا التوجّه، ولا سيّما في القطاع الصحّي الذي شكّل محورًا أساسيًّا في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق وبدوره كصمام للأمان لشريحة كبيرة من اللبنانيين.

في هذا السياق، وبعد رفع تعرفات معاينات الأطباء إلى مستويات تجاوزت ما كانت عليه قبل الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي بتاريخ 22/10/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 546 و547 و548، قضى بموجبها بدفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 564 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 7855 معاملة لمرضى مضمونين تلقّوا العلاج على حساب الضمان.

وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام كسلفات استشفائيّة فقط، إلى حوالي 5760 مليار ل.ل.، تضاف إليه كلفة علاج غسيل الكلى بقيمة 1193 مليار.

بذلك تصبح تغطية القطاع الاستشفائي منذ مطلع العام حوالي 7000 مليار أي ما يعادل نحو 78 مليون دولار أميركي، دون احتساب المبالغ التي سدّدت للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات.

تكمن أهميّة هذا الإجراء الدّوري، في أنّه يؤمّن ضخّ سيولة إضافيّة، بصورة منتظمة ومستدامة، لمقدّمي الخدمات الصحيّة، ويدعم قدرتهم على الاستمرار في استقبال المضمونين وتأمين الرعاية الصحيّة اللائقة بهم.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ عمليّة تصحيح التعرفات الاستشفائيّة والطبيّة والدوائيّة مستمرّة وبشكل تدريجي، ضمن الإمكانات الماليّة المتاحة. وسوف تشهد الأيّام والأسابيع القليلة القادمة نقلة نوعيّة في تحسين تغطية الصندوق وتخفيف الأكلاف والفروقات الماليّة التي يتكبّدها المضمونين.
مواضيع ذات صلة
كركي: الضمان مستمرّ في تسديد المعاملات الاستشفائيّة المتراكمة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة عاجلة إلى تسديد المستحقات
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: سلفات ماليّة جديدة للأطبّاء والمستشفيات
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
11 مليار ليرة لمكاتب الضمان.. كركي يُعزز المالية لمواجهة أعباء النزوح
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

الصندوق الوطني

المدير العام

صندوق الوطني

مكتب المدير

محمد كركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-10-22
Lebanon24
12:22 | 2026-10-22
Lebanon24
12:15 | 2026-10-22
Lebanon24
12:14 | 2026-10-22
Lebanon24
12:00 | 2026-10-22
Lebanon24
11:53 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24