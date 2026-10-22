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لبنان

قبل موسم الأمطار.. إجراء إسرائيلي جديد في بلدة جنوبية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-10-2026 | 06:58
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قبل موسم الأمطار.. إجراء إسرائيلي جديد في بلدة جنوبية
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أفادت مصادر عسكرية لـ"لبنان24" بأن الجيش الإسرائيلي عمد خلال الأيام الأخيرة إلى زرع كاميرات مراقبة على طول خط بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن أهدافها وتوقيتها، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
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وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء طبيعة المنطقة الجغرافية والظروف المناخية التي ترافق أشهر الشتاء، إذ يمكن أن يؤدي الضباب والأمطار وتراجع مدى الرؤية إلى الحد من فعالية المراقبة البصرية التقليدية، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الكاميرات الجديدة جزءاً من ترتيبات إسرائيلية لتعزيز المراقبة خلال المرحلة المقبلة.
 
ولا يُستبعد أن يكون الهدف من نشر هذه الكاميرات توسيع القدرة على رصد التحركات على مدار الساعة، وتقليل الاعتماد على الدوريات الميدانية في ظل الظروف الجوية الصعبة، خصوصاً إذا كانت الأجهزة مزوّدة بتقنيات التصوير الحراري أو الرؤية الليلية، وهو أمر لم تتوافر معلومات تؤكده حتى الآن.
 
كذلك، تثير هذه التحركات تساؤلات بشأن ما إذا كانت القوات الإسرائيلية تسعى إلى تثبيت منظومة مراقبة طويلة الأمد في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات ميدانية مؤقتة، في ظل استمرار وجودها وتحركاتها داخل بلدة زوطر الشرقية.
 
وعليه، فإن توقيت زرع الكاميرات يشير إلى احتمال استعداد الجيش الإسرائيلي لمرحلة تتطلب مراقبة مستمرة للمنطقة، من دون أن تتوافر حتى الآن معطيات كافية للجزم بطبيعة هذه الترتيبات أو مدتها.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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