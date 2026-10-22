دريان استقبل وفداً من قطر.. وهذا ما جرى بحثه

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، وجرى البحث في عدد من الإسلامية والوقفية، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين.وحضر اللقاء مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ زهير كبي، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد الصميلي، ورئيس دائرة أوقاف راشيا الشيخ حسين أحمد، وعدد من أعضاء الدائرة.وأشاد دريان بالدعم الذي تقدمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر لدار الفتوى، ولا سيما في تنفيذ المشاريع الوقفية، ومن بينها مشروع بناء مسجد الإمام الشافعي في منطقة ببيروت. كما حمّل الوفد تحياته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري.وفي لقاء منفصل، استقبل دريان رئيسة جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في ، المهندسة ديانا طبارة، على رأس وفد ضم عضو مجلس الأمناء المهندس فادي درويش، ورئيس جامعة المقاصد الدكتور غدير علايلي، والمديرة التنفيذية للشؤون الإدارية والمالية جمانة نجار.وتناول اللقاء الملفات التربوية والاجتماعية، حيث عرض الوفد الخطوات التي تنفذها الجمعية لتحديث مناهجها وبرامجها التعليمية، خصوصاً في جامعة المقاصد، لجهة تطوير الدراسات الإسلامية بما ينسجم مع رسالة الجمعية وأهدافها.ونوّه مفتي الجمهورية بالجهود التي يبذلها مجلس أمناء "المقاصد" في مجال التطوير التربوي والتعليمي.