حادثة داخل قصر العدل في الشمال.. وزير العدل يتحرّك

Advertisement

تابع وزير العدل عادل ملابسات الحادثة التي وقعت داخل قاعة في ، عقب انتهاء جلسة مخصصة للنظر في أحد الملفات القضائية.وأعلن لنصار أنه تواصل مع القاضي ربيع الحسامي والمدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني للاطلاع على تفاصيل الحادثة، مشيداً بسرعة تدخل القوى الأمنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع.واعتبر نصار أن ما جرى يسلّط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها القضاة خلال أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاع العدالة وتعزيز إمكاناته وتحسين ظروف العمل فيه.كما وجّه تحية إلى رئيس وأعضاء محكمة الجنايات في الشمال والنيابة العامة وجميع القضاة في ، مثنياً على جديتهم وضبط النفس في أداء واجباتهم رغم التحديات والمخاطر.