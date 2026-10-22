حادثة داخل قصر العدل في الشمال.. وزير العدل يتحرّك

تابع وزير العدل عادل نصار
ملابسات الحادثة التي وقعت داخل قاعة محكمة الجنايات
في الشمال
، عقب انتهاء جلسة مخصصة للنظر في أحد الملفات القضائية.
وأعلن المكتب الإعلامي
لنصار أنه تواصل مع رئيس المحكمة
القاضي ربيع الحسامي والمدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار
للاطلاع على تفاصيل الحادثة، مشيداً بسرعة تدخل القوى الأمنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع.
واعتبر نصار أن ما جرى يسلّط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها القضاة خلال أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاع العدالة وتعزيز إمكاناته وتحسين ظروف العمل فيه.
كما وجّه تحية إلى رئيس وأعضاء محكمة الجنايات في الشمال والنيابة العامة وجميع القضاة في لبنان
، مثنياً على جديتهم وضبط النفس في أداء واجباتهم رغم التحديات والمخاطر.