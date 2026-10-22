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لبنان

بلديات البقاع الغربي تبحث مشاريع إنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية

Lebanon 24
22-10-2026 | 08:32
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بلديات البقاع الغربي تبحث مشاريع إنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية
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أعلنت بلديات لبايا وسحمر ويحمر وعين التينة في البقاع الغربي، في بيان مشترك، أن رؤساءها زاروا مجلس الإنماء والإعمار، حيث اجتمعوا برئيسه محمد قباني ونائبه إبراهيم شحرور، لبحث عدد من المطالب الإنمائية والخدماتية.
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وتناول اللقاء مقترحات لمشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين البنى التحتية والخدمات العامة في البلدات الأربع، إضافة إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية نتيجة الاعتداءات، وسبل إعادة تأهيلها.

كما بحث المجتمعون إمكان الاستفادة من القروض والمشاريع الدولية المخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.

وبحسب البيان، أبدى قباني وشحرور تجاوباً مع المطالب المطروحة، مؤكدين متابعتها وإيلاء منطقة البقاع الغربي الاهتمام اللازم ضمن المشاريع الإنمائية المقبلة.

وأكدت البلديات الأربع مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمتابعة هذه الملفات وتحسين الخدمات في بلداتها.
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