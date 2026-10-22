بلديات البقاع الغربي تبحث مشاريع إنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية

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أعلنت بلديات لبايا وسحمر ويحمر وعين في ، في بيان مشترك، أن رؤساءها زاروا ، حيث اجتمعوا برئيسه ونائبه إبراهيم شحرور، لبحث عدد من المطالب الإنمائية والخدماتية.وتناول اللقاء مقترحات لمشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين البنى التحتية والخدمات العامة في البلدات الأربع، إضافة إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية نتيجة الاعتداءات، وسبل إعادة تأهيلها.كما بحث المجتمعون إمكان الاستفادة من القروض والمشاريع الدولية المخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في .وبحسب البيان، أبدى وشحرور تجاوباً مع المطالب المطروحة، مؤكدين متابعتها وإيلاء الاهتمام اللازم ضمن المشاريع الإنمائية المقبلة.وأكدت البلديات الأربع مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمتابعة هذه الملفات وتحسين الخدمات في بلداتها.