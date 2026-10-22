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لبنان

وزارة الصحة تطلق شهراً وطنياً للتوعية من التوقف القلبي المفاجئ

Lebanon 24
22-10-2026 | 08:34
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وزارة الصحة تطلق شهراً وطنياً للتوعية من التوقف القلبي المفاجئ
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أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين اعتماد شهر تشرين الأول من كل عام شهراً وطنياً للتوعية من التوقف القلبي المفاجئ في لبنان، بالتعاون مع صندوق "CHAMPS Fund" في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت ودائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة.
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وتهدف المبادرة إلى تعزيز الكشف المبكر عن أمراض القلب، ولا سيما لدى الشباب والرياضيين، والتوعية بأهمية التدخل السريع عبر الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) واستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، خلال الدقائق الأولى من توقف القلب.

وأعلنت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية رنده حمادة تشكيل لجنة وطنية لوضع إجراءات علمية وعملية للكشف المبكر والوقاية، فيما أوضحت مؤسسة صندوق "CHAMPS Fund" منى عثمان أن التوقف القلبي المفاجئ قد يصيب شباباً لا تظهر عليهم أعراض سابقة، نتيجة اضطرابات في عضلة القلب أو نظامه الكهربائي.

وشددت عثمان على أهمية إجراء فحوصات دورية للقلب، مقترحة فحصاً كل أربع سنوات بدءاً من عمر 12 عاماً، وكل سنتين للفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، إلى جانب تقييم عوامل الخطورة لدى الرياضيين الأكبر سناً.

من جهته، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش التحضير لشراء 150 جهازاً جديداً لإزالة الرجفان القلبي، بهدف تجهيز المراكز والآليات، مؤكداً أهمية توفير هذه الأجهزة في المدارس والمنشآت الرياضية.

بدوره، أكد ناصر الدين أن اللجنة الوطنية ستضع آلية لتوزيع أجهزة إزالة الرجفان في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى توافر أجهزة لتخطيط القلب في مراكز الرعاية الصحية الأولية بكلفة مخفضة.

ودعا الأهالي والشباب، خصوصاً الرياضيين، إلى الالتزام بالفحوصات والإرشادات الوقائية، مشدداً على أن التدخل خلال الدقائق الأولى من توقف القلب قد يكون حاسماً في إنقاذ الحياة.
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