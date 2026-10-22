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لبنان

جلسة حكومية في بعبدا.. 21 بنداً وقرارات مرتقبة

Lebanon 24
22-10-2026 | 08:45
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جلسة حكومية في بعبدا.. 21 بنداً وقرارات مرتقبة
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عقد مجلس الوزراء جلسته العادية، عصر اليوم، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال يتضمن 21 بنداً.
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وسبق الجلسة لقاء بين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.

ويبرز على جدول الأعمال طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ضهر البيدر والقصير، وكل ما قد تكشفه التحقيقات من ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بها، إلى المجلس العدلي.

كما يناقش المجلس استكمال ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، إلى جانب مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عدداً من البنود الإدارية والمالية المتعلقة بالشؤون الوظيفية والهبات.
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