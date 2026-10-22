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لبنان

بالشمع الأحمر.. إقفال مطعم في الجنوب بسبب مخالفات صحية خطيرة

Lebanon 24
22-10-2026 | 08:50
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بالشمع الأحمر.. إقفال مطعم في الجنوب بسبب مخالفات صحية خطيرة
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أصدرت النائب العام في الجنوب القاضية أميرة شحرور قراراً بإقفال مطعم لبيع الدجاج المشوي في بلدة الخرايب بالشمع الأحمر، بعد كشف ميداني أجرته مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي، أظهر وجود مخالفات تهدد السلامة الغذائية.
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وجاء القرار عقب مداهمة نفذها مفتشو المصلحة بمؤازرة قوة من مكتب الأمن العام الإقليمي في الجنوب، حيث تبيّن عدم الالتزام بشروط النظافة وسلامة تخزين المواد الغذائية، ولا سيما حفظ الدجاج في درجات الحرارة المطلوبة.

وكشف التفتيش أيضاً عن إعداد البطاطا المقلية بالقرب من مكان تنبعث منه مياه الصرف الصحي، إضافة إلى وجود حشرات ومخالفات في حفظ الدجاج المشوي والمواد الغذائية الأخرى.

وبناءً على إشارة النيابة العامة، أُقفل المطعم بالشمع الأحمر، وأُتلفت كميات الدجاج والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما أوقف الأمن العام عاملين سوريين لعدم حيازتهما التراخيص القانونية اللازمة للعمل.
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النيابة العامة

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الشمع الأحمر

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