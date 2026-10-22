بالشمع الأحمر.. إقفال مطعم في الجنوب بسبب مخالفات صحية خطيرة

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أصدرت في الجنوب القاضية أميرة قراراً بإقفال مطعم لبيع الدجاج المشوي في بلدة بالشمع الأحمر، بعد كشف ميداني أجرته مصلحة الصحة في محافظة الجنوبي، أظهر وجود مخالفات تهدد السلامة الغذائية.وجاء القرار عقب مداهمة نفذها مفتشو المصلحة بمؤازرة قوة من مكتب الإقليمي في الجنوب، حيث تبيّن عدم الالتزام بشروط النظافة وسلامة ، ولا سيما حفظ الدجاج في درجات الحرارة المطلوبة.وكشف التفتيش أيضاً عن إعداد البطاطا المقلية بالقرب من مكان تنبعث منه مياه الصرف الصحي، إضافة إلى وجود حشرات ومخالفات في حفظ الدجاج المشوي والمواد الغذائية الأخرى.وبناءً على إشارة ، أُقفل المطعم بالشمع الأحمر، وأُتلفت كميات الدجاج والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.كما أوقف الأمن العام عاملين سوريين لعدم حيازتهما التراخيص القانونية اللازمة للعمل.