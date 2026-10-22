فيروس ينتشر بكثافة في الخريف والشتاء... وتحذير طبيّ من خطورته

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مع بدء فصل الخريف، تزداد الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، ما يُشكل خطراً على الأطفال وكبار السن.وحذّر مصدر طبي عبر " " من خطورة هذا ، مشدداً على أهمية الحصول على اللقاح المضاد للـ(RSV)، وخصوصاً من قبل الأطفال الحديثي الولادة والحوامل.وأشار إلى أن هذا الفيروس ينتشر بكثرة خلال فصلي الخريف والشتاء، ومن أبرز عوارضه سيلان الأنف، والسعال الجاف، والتهاب الحلق، وقد تصبح هذه العوارض أشد خطورة إن لم يتم اكتشاف الإصابة بالفيروس بشكل سريع واستشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب.وقال المصدر الطبي إن هذا الفيروس ينتقل في الهواء أو من خلال الإتصال المباشر عبر لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس الأنف أو العينين.وطالب المصدر الطبي الأهل بإعطاء أطفالهم اللقاح بهدف حمايتهم من آثار هذا المرض الذي قد يؤثر عليهم سلباً، خاصة وأن جهازهم المناعي ما زال في طور النمو، كما ودعاهم إلى عدم الإختلاط أو التواجد في أماكن مكتظة.